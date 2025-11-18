Acun Ilıcalı ikinci kez dede oldu

Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, ikinci bebeğini dünyaya getirerek yeniden anne oldu. Ailenin yeni üyesine "Ela" adı verildi.

2016'DA EVLENMİŞTİ

Acun Ilıcalı'nın ilk evliliğinden olan büyük kızı Banu Ilıcalı, 2016 yılında Efe Ceyhun ile nikah masasına oturdu. Çift, evliliklerini daha sonra dünyaya gelen kızları Begüm ile taçlandırdı.

İLK BEBEĞİNİ 2020'DE KUCAĞINA ALDI

Banu Ilıcalı, 2020 yılında ilk bebeği Begüm'ü dünyaya getirerek anneliği deneyimlemişti. Ailenin mutluluğu, ikinci bebek haberiyle yeniden büyüdü.

AİLENİN YENİ ÜYESİ: ELA

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, "ilk göz ağrım" dediği kızının ikinci kez anne olmasıyla bir kez daha dedelik heyecanı yaşadı. Banu Ilıcalı'nın ikinci bebeğine Ela adı verildi.

Ela bebek, Ilıcalı ailesinin en küçük ferdi olarak dünyaya gelirken hem Ilıcalı hem de Ceyhun ailesi büyük sevinç yaşadı. Aile üyelerinin tebrik mesajları doğumun ardından peş peşe geldi.