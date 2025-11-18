Haberler

Acun Ilıcalı ikinci kez dede oldu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Acun Ilıcalı ikinci kez dede oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, ikinci bebeğini dünyaya getirdi. Ailenin yeni üyesine 'Ela' adı verildi. Banu Ilıcalı, 2016 yılında Efe Ceyhun ile evlenmiş ve ilk bebeği Begüm'ü 2020 yılında dünyaya getirmişti. Ilıcalı ailesinin mutluluğu, ikinci bebek haberiyle yeniden büyüdü. Acun Ilıcalı, kızının ikinci kez anne olmasıyla bir kez daha dedelik heyecanı yaşadı.

  • Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı ikinci bebeğini dünyaya getirdi.
  • Bebeğe Ela adı verildi.
  • Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü 2020 yılında dünyaya getirmişti.

Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, ikinci bebeğini dünyaya getirerek yeniden anne oldu. Ailenin yeni üyesine "Ela" adı verildi.

2016'DA EVLENMİŞTİ

Acun Ilıcalı'nın ilk evliliğinden olan büyük kızı Banu Ilıcalı, 2016 yılında Efe Ceyhun ile nikah masasına oturdu. Çift, evliliklerini daha sonra dünyaya gelen kızları Begüm ile taçlandırdı.

Acun Ilıcalı ikinci kez dede oldu

İLK BEBEĞİNİ 2020'DE KUCAĞINA ALDI

Banu Ilıcalı, 2020 yılında ilk bebeği Begüm'ü dünyaya getirerek anneliği deneyimlemişti. Ailenin mutluluğu, ikinci bebek haberiyle yeniden büyüdü.

Acun Ilıcalı ikinci kez dede oldu

AİLENİN YENİ ÜYESİ: ELA

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, "ilk göz ağrım" dediği kızının ikinci kez anne olmasıyla bir kez daha dedelik heyecanı yaşadı. Banu Ilıcalı'nın ikinci bebeğine Ela adı verildi.

Acun Ilıcalı ikinci kez dede oldu

Ela bebek, Ilıcalı ailesinin en küçük ferdi olarak dünyaya gelirken hem Ilıcalı hem de Ceyhun ailesi büyük sevinç yaşadı. Aile üyelerinin tebrik mesajları doğumun ardından peş peşe geldi.

Acun Ilıcalı ikinci kez dede oldu

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mbappe ve PSG arasında 663 milyon euroluk savaş

Mbappe ve PSG arasında 663 milyon euroluk savaş
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Çuvalla para verilen isme "Güle güle" dedi
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
Mbappe ve PSG arasında 663 milyon euroluk savaş

Mbappe ve PSG arasında 663 milyon euroluk savaş
Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken yakalayıp öldürdü

Evde uygunsuz halde bastı, iç çamaşırıyla kaçarken yakaladı
İbrahim Tatlıses'in yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı

Yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı
Tartıştığı arkadaşını arabada silahla vurdu

Tartışma kanlı bitti! Arkadaşını arabada silahla vurdu
Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek

Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek
Bahçeli kürsüden İmralı ziyaretini sordu, salonda alkış koptu

Bahçeli kürsüden vekillere sordu, salon bir anda ayağa kalktı
Kanseri yendi, caniye yenildi! Emekli öğretmenin ölümünde kahreden detay

Kanseri yendi, caniye yenildi! Öğretmenin ölümünde kahreden detay
Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu

Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu
Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma imkanı! YÖK Başkanı tarih verdi

Erdoğan'dan tam destek! Eğitimde köklü değişiklik gelecek yıl başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.