ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in kızı podyuma göğüslerini açtı
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Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in model kızı Ella Emhoff, New York Moda Haftası kapsamı etkinliğinde çıktığı podyumda göğüslerini açtı.
Kamala Harris'in kocası Dough Emhoffun ilk eşi Kerstinin Emhoff'un kızı olan Ella'nın bu hareketi hakkında moda çevreleri, Ella'nın frikik vermediğini, göğüslerini kasten açtığını iddia etti.
22 yaşındaki olan Ella, 2021 yılında başkan seçilen Joe Biden'ın yemin töreninde giydiği elbise ile moda yetkililerinin dikkatini çekmeyi başardı.
Kısa süre sonra model ajansı IMG kendisine modellik teklifi etti. Yapılan teklifi kabul eden Ella, birkaç hafta sonra New York moda haftasında podyuma çıktı.
Bazı çevreler ise Ella'nın üvey annesi Kamala'nın torpili sayesinde kısa süre içinde moda dünyasında ismini duyurduğunu iddia etti.