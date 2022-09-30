Üye Girişi
Haberi Paylaş

9 yıl aşk yaşadığı Selin Ciğerci'yi neden aldattı? Gökhan Çıra, ihanetin perde arkasını anlattı

Magazin Haberleri

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ilk evliliğinin ihanet yüzünden bittiğini söyledi. İhanetin perde arkasını anlatan Ciğerci, "Selin'in kıskançlıkları yüzünden kavga etmiştik. Boşlukta olduğum zaman oldu her şey" dedi.

Selin Ciğerci ile evliliklerinden dolayı gündemden düşmeyen Gökhan Çıra, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının konuğu oldu. Ciğerci ile ilişkisinden bahseden Çıra, ilk evliliklerinin kendisinin ihaneti yüzünden bittiğini anlattı.

9 yıl aşk yaşadığı Selin Ciğerci'yi neden aldattı? Gökhan Çıra, ihanetin perde arkasını anlattı

2019 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, geçtiğimiz sene eylül ayında tek celsede boşandı. Ayrılığa dayanamayan ikili, aylar sonra barışarak yeniden nikah masasına oturdu. Aradığı mutluluğu bulamayan çift, eylül ayının başında ikinci kez boşandı.

9 yıl aşk yaşadığı Selin Ciğerci'yi neden aldattı? Gökhan Çıra, ihanetin perde arkasını anlattı

İlk evliliğinin ihanet yüzünden bittiğini itiraf eden Çıra, "9 sene boyunca aldatmadım. Aldattığım gün de Selin'i arayarak seni aldattım, yarın boşanıyoruz dedim. Ben Selin'e hayatım boyunca hiç yalan söylemedim. Selin'e daha önce bir gün seni aldatırsam boşanırım demiştim zaten. Selin benden böyle bir şey beklemediği için yıkıldı. İnsanlar benim hep yapacağımı düşünüyordu ama yapmamıştım. Ben baskıyı kaldırabilen biri değildim. Selin beni hep alttan alırdı ve benim sözüm geçerdi. Son zamanlarda beni aşırı kıskanıyordu. Yeter artık diyerek kavga etmiştik. O boşlukta olduğum zamanda oldu ve sonrasında boşandık" dedi.

9 yıl aşk yaşadığı Selin Ciğerci'yi neden aldattı? Gökhan Çıra, ihanetin perde arkasını anlattı

Boşandıktan sonra yaşadıklarından bahseden ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti: "İlk boşanmadan sonra işimiz ortak olduğu için birbirimizden kopamadık. Ülkeme aşığım ama insanları çok değişik. Seninle alakalı hiçbir bilgisi olmadan sadece görülenler üzerinden seni yargılıyor. Ben kendi gözüme görmediğim hiçbir şeye inanmam. İlk boşanmadan sonra Selin'i başkalarıyla duyunca kötü hissettim. Selin'in adını başkasıyla görünce karışıyordum."

9 yıl aşk yaşadığı Selin Ciğerci'yi neden aldattı? Gökhan Çıra, ihanetin perde arkasını anlattı

İlgili Haberler
Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin aldatıldığını öğrenince verdiği ilk tepkiyi anlattı: YıkıldıGökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin aldatıldığını öğrenince verdiği ilk tepkiyi anlattı: Yıkıldı
Gökhan Çıra'dan olay yaratacak itiraf: Selin Ciğerci için ahiretimi yaktımGökhan Çıra'dan olay yaratacak itiraf: Selin Ciğerci için ahiretimi yaktım
Gökhan Çıra'dan Gökay Kalaycıoğlu'nun 'Biseksüel misin?' sorusuna cevapGökhan Çıra'dan Gökay Kalaycıoğlu'nun "Biseksüel misin?" sorusuna cevap
Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Selin Ciğerci Gökhan Çıra Youtube Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title