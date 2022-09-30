9 yıl aşk yaşadığı Selin Ciğerci'yi neden aldattı? Gökhan Çıra, ihanetin perde arkasını anlattı

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ilk evliliğinin ihanet yüzünden bittiğini söyledi. İhanetin perde arkasını anlatan Ciğerci, "Selin'in kıskançlıkları yüzünden kavga etmiştik. Boşlukta olduğum zaman oldu her şey" dedi.

Selin Ciğerci ile evliliklerinden dolayı gündemden düşmeyen Gökhan Çıra, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının konuğu oldu. Ciğerci ile ilişkisinden bahseden Çıra, ilk evliliklerinin kendisinin ihaneti yüzünden bittiğini anlattı.

İKİ KERE EVLENİP BOŞANDILAR

2019 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, geçtiğimiz sene eylül ayında tek celsede boşandı. Ayrılığa dayanamayan ikili, aylar sonra barışarak yeniden nikah masasına oturdu. Aradığı mutluluğu bulamayan çift, eylül ayının başında ikinci kez boşandı.

"KAVGA ETTİKTEN SONRA BOŞLUKTAYKEN ALDATTIM"

İlk evliliğinin ihanet yüzünden bittiğini itiraf eden Çıra, "9 sene boyunca aldatmadım. Aldattığım gün de Selin'i arayarak seni aldattım, yarın boşanıyoruz dedim. Ben Selin'e hayatım boyunca hiç yalan söylemedim. Selin'e daha önce bir gün seni aldatırsam boşanırım demiştim zaten. Selin benden böyle bir şey beklemediği için yıkıldı. İnsanlar benim hep yapacağımı düşünüyordu ama yapmamıştım. Ben baskıyı kaldırabilen biri değildim. Selin beni hep alttan alırdı ve benim sözüm geçerdi. Son zamanlarda beni aşırı kıskanıyordu. Yeter artık diyerek kavga etmiştik. O boşlukta olduğum zamanda oldu ve sonrasında boşandık" dedi.

"BOŞANDIKTAN SONRA BİRBİRİMİZDEN KOPAMADIK"

Boşandıktan sonra yaşadıklarından bahseden ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti: "İlk boşanmadan sonra işimiz ortak olduğu için birbirimizden kopamadık. Ülkeme aşığım ama insanları çok değişik. Seninle alakalı hiçbir bilgisi olmadan sadece görülenler üzerinden seni yargılıyor. Ben kendi gözüme görmediğim hiçbir şeye inanmam. İlk boşanmadan sonra Selin'i başkalarıyla duyunca kötü hissettim. Selin'in adını başkasıyla görünce karışıyordum."

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