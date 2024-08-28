61 yaşındaki oyuncu Demi Moore, Interview dergisinin Eylül sayısı için cesur pozlar verdi

Hollywood'un efsanevi oyuncusu Demi Moore, 61 yaşında olmasına rağmen Interview dergisinin Eylül sayısı için oldukça cesur ve seksi pozlar verdi. Kanadalı fotoğraf sanatçısı Petra Collins'in objektifine poz veren Moore, dekolteli elbiseler, şeffaf kıyafetler ve iç çamaşırlarıyla dikkat çekti.

Moore, bu çekimi yeni filmi "The Substance"ı tanıtmak için yaptı. Film, gençleşmek için deneysel ve yasadışı bir ilaç kullanan bir yıldızın hikayesini anlatıyor. Moore, filmin yaşlanma, toplumsal baskılar ve kadın bedeni üzerine önemli mesajlar içerdiğini vurguladı.

Röportajında, 2003 yılında 40 yaşındayken çektiği Charlie's Angels: Full Throttle filmindeki meşhur bikini sahnesine değinen Moore, o dönemde Hollywood'da alışılmışın dışında bir şey yaptığını belirtti. Yaş, annelik ve Hollywood'un kadın bedeni algısı üzerine düşüncelerini paylaştı.

Moore'un Instagram'da paylaştığı fotoğraflar büyük ilgi topladı. Kızı Tallulah Willis de annesinin paylaşımına coşkulu bir yorumda bulunarak destekledi.

Bu çekim ve röportaj, Hollywood'un yaş ve kadın bedeni algısı üzerine tartışmaları yeniden gündeme getirirken, Moore'un kariyerindeki dayanıklılığını ve zamanın ötesindeki cazibesini de bir kez daha kanıtladı.