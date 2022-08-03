51 yaşındaki Saba Tümer, bikinili pozunu paylaştı - Haberler

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51 yaşındaki Saba Tümer, bikinili pozunu paylaştı

Bir süredir Çeşme'de tatil yapan Saba Tümer, denizin içinde beyaz bikinisiyle poz verdi. 51 yaşındaki Tümer, fiziğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Kahkahası ile adından söz ettiren sevilen sunucu ve yazar Saba Tümer, yaz aylarını tatil yaparak geçiriyor. Bir süredir Çeşme'de tatil yapan Tümer, bikinili pozlarını paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Instagram'da 1,1 milyon takipçisi bulunan 51 yaşındaki Saba Tümer, denizin içinde beyaz bikinisiyle verdiği pozu paylaştı. Denizin içinde yatarak poz veren Tümer'in düzgün fiziği ise dikkatlerden kaçmadı.

51 yaşındaki Saba Tümer, bikinili pozunu paylaştı

Uzun süredir tatil yapan Saba Tümer, Instagram hesabından bol bol paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Hesabını aktif olarak kullanan Tümer'in paylaşımları da takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

51 yaşındaki Saba Tümer, bikinili pozunu paylaştı

51 yaşındaki Saba Tümer, bikinili pozunu paylaştı

51 yaşındaki Saba Tümer, bikinili pozunu paylaştı

51 yaşındaki Saba Tümer, bikinili pozunu paylaştı

51 yaşındaki Saba Tümer, bikinili pozunu paylaştı

51 yaşındaki Saba Tümer, bikinili pozunu paylaştı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Saba Tümer Instagram Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

cemil karaca :

Sanmayınki bu dünya size kalacak bir müddet daha reklama devam edin ölüm nasıl olsa sizide bulacak bakalım o zaman sizi kim kurtaracak.

Cevap Yaz 10 17 Yayından Kaldır
Gelir Geçer Her şey:

Sen ölmeyecek misin. Ölümü hep başkası için düşünürsünüz

5 15 Yayından Kaldır
500
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