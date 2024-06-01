Parti öncesi komşularına mektup göndermesi de iş yaramadı! Kenan Doğulu'nun doğum gününe polis baskını

Şarkıları ve konserlerindeki eğlenceli halleriyle adından söz ettiren Kenan Doğulu, dün akşam evinde verdiği partiyle 50. yaşını kutladı. Doğulu'nun parti öncesi komşularına gönderdiği mektup alkış toplarken ünlü isimlerin akın ettiği gecede Aşk-ı Memnu oyuncuları da bir araya geldi.

"SES VE MÜZİK İÇİN ŞİMDİDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Büyük bir parti organize eden Kenan Doğulu, oluşabilecek yüksek sesten dolayı komşularına mektup göndererek şunları söyledi: "Her sene 31 Mayıs'ta sizlere verdiğimiz geçici rahatsızlık için önden özür diliyorum biliyorsunuz. Bu cuma da evde, bahçede, eş, dost ve ailemle bir araya gelip 50. yaş günümü kutlayacağız. Normalden biraz daha kalabalık olacağımız için doğal olarak konuşma ve müzik gürültüsü daha fazla olacaktır. Şimdiden affınıza sığınarak bir gecelik sabır ve anlayış rica ediyorum. Olası bir ihtiyaç, uyarı veya destek için bize ulaşmanız gerekirse güvenlik ve koordinasyon müdürümüz Vahdet Bey'e ulaşabilirsiniz. Katılmak isterseniz de bekleriz, listeye eklenmek için lütfen isimlerinizi iletiniz."

PASTA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü isimlerin akın ettiği gecede Kenan Doğulu ile gitar şeklinde beyaz bir pasta yaptırıldı. Renkli bir dekorasyon hakim olduğu partide duvarlara güneş sembolünün yanına "Kenan doğdu" yazıları asıldı. Partide şarkılarını söyleyen Doğulu, Beren Saat ile de dans etmeyi ihmal etmedi.

AŞK-I MEMNU OYUNCULARI BİR ARADA

Gecede dikkat çeken bir detay ise Aşk-ı Memnu oyuncuları oldu. Partiye katılan dizinin oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem, Beren Saat ile poz verdi. Bihter, Behlül ve Adnan karakterini bir arada gören sosyal medya kullanıcıları "Aşk-ı Memnu yeniden başlıyor" yorumunu yaptı.

PARTİYE POLİS BASKINI

Magazin Online'da yer alan habere göre, Kenan Doğulu'nun parti öncesi mektup göndererek özür dilediği komşuları, gece yarısı gelen sesten rahatsız oldu. Site sakinlerinin gece saat 00:00'ı geçmesine rağmen yüksek sesle devam eden müzikten rahatsız olmaları üzerine polis çağırıldı. İkazlara rağmen bitirilmeyen Acarkent'teki partiye polis müdahale etti.