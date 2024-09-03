5. kez nikah masasına oturuyor! Yavuz Bingöl, 21 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor

Dördüncü eşi şarkıcı Öykü Gürman ile 2016 yılında boşanan Yavuz Bingöl, bir kez daha nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Yıllardır peyzaj mimarı Nilşah Ağaoğlu ile aşk yaşayan Yavuz Bingöl, ekim ayında 5. kez evlenecek.

AYVALIK'TA EVLENECEKLER

Magazin Burada'da yer alan habere göre, 6 yıldır ilişkilerini sessiz sedasız yaşayan Nilşah Ağaoğlu ve Yavuz Bingöl, 25 Ekim'de Ayvalık'ta nikah masasına oturacak. Yakın çevresinin katılacağı sade bir nikah töreni planlayan çiftin şahitleri de belli oldu. Yavuz Bingöl'ün şahidi yakın arkadaşı Oktay Kaynarca, Ağaoğlu'nun ise sevilen şarkıcı Elif Buse Doğan olacak.

ARALARINDA 21 YAŞ FARK VAR

Yavuz Bingöl, daha önce yaptığı açıklamada kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi için "Tanıştığımızda Nilşah 23, ben ise 43 yaşındaydım. Şimdi Nilşah 38 yaşında, ben de 59. Uzun yıllardır beraberiz, uzun bir yol yürüyoruz. Kısmet olursa evleniriz ve sizlerin de haberi olur. Kendisi çok detaycıdır. Yaptığım işlere de çok burnunu sokar. Ama sonuçta kadın olarak daha farklı bir gözle bakıyor her şeye. İşime de çok büyük emeği ve katkısı" demişti.