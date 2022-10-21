40 yıllık kocasını terk eden kadından Müge Anlı'yı şaşkına çeviren itiraf: Sevgilimle 10 yıldır beraberiz, karısının ölmesini bekledik

40 yıllık eşi Gülşen Düzyol evden kaçan Ahmet Bey, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yardım istedi. Canlı yayına bağlanan eş ise "10 yıldır Hüseyin'le beraberim. Karısının ölmesini bekledik. Ölünce de ben buraya geldim" dedi. Düzyol'un itirafları Müge Anlı'yı da şaşkına çevirdi.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Ahmet Düzyol, 40 yıllık eşi Gülşen Düzyol'un kendisini terk ettiğini ve kayıp olduğunu söyleyerek programa başvurdu. Afyonkarahisar'da olduğu ortaya Gülşen Düzyol, canlı yayına bağlanarak yaptığı itiraflarla herkesin ağzını açık bıraktı.

"10 YILDIR HÜSEYİN'LE BİRLİKTEYİM"

Ahmet Düzyol'un anlattıklarının ardından sevgilisi Hüseyin Bey'in evinde olduğu ortaya çıkan Gülşen Düzyol, canlı yayına çıkmak istemedi. Eşine de yayına çıktığı için kızan Düzyol, "Ben eve dönmek istemiyorum. Şiddet gördüm evi terk ettim. Konuşmak istemiyorum. Yeni bir yola girdim. Geri dönüşüm yok. Hüseyin Bey'in yanındayım. 10 yıldır birlikteyiz" itirafında bulundu. Gülşen Düzyol'un eşi Ahmet Düzyol, bu itirafa inanmak istemeyerek "Yalan konuşuyor" dedi.

"HASTA OLAN EŞİNİN ÖLMESİNİ BEKLEDİK"

Kaçtığı Hüseyin Bey'in hasta olan eşinin vefatıyla evden kaçtığı öğrenilen Gülşen Düzyol, "Hüseyin Bey'in eşinin ölmesini mi beklediniz?" sorusu üzerine "Hüseyin bizim köylümüz. Hüseyin'in eşi senelerdir hastaydı, ölmesini bekledik. Ben boşanmak istiyorum" şeklinde konuştu.

MÜGE ANLI ŞAŞKINA DÖNDÜ

Şiddet iddialarını yalanlayan koca ise eşi Gülşen'in altınları da yanında götürdüğünü iddia ederek "Dönmeyeceksen altınlarımı ver. Altınlarımı getirsin. Sonra boşanalım. Ben artık onu istemiyorum" dedi. Duydukları karşısında şaşkına dönen Müge Anlı ise "Havada bulut sen altınları unut. Bir an önce boşan. Benim de diyebilecek bir şeyim yok. Allah senin karşına iyi birini çıkarsın. Kimseye güvenmeyeceksin. Yazık. Güven duygumuzu zedeliyor bu olaylar" ifadelerini kullandı.