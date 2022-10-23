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37 yaşına giren Hadise'den derin dekolteli doğum günü pozu: Efsane bir kadınım

Magazin Haberleri

Mehmet Dinçerler ile evliliğini 3 hafta önce bitiren Hadise, sevdikleriyle doğum günü kutladı. 37 yaşına giren şarkıcı "Efsane bir kadınım. Olağanüstü kadın, o benim" dedi. Ünlü şarkıcının dekoltesi ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

30 Nisan'da iş insanı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturan Hadise, psikolojik şiddete maruz kaldığını ileri sürerek boşanma davası açtı. 30 Eylül'de 5 aylık evliliğini tek celsede bitiren şarkıcı yeni yaşını kutladı.

DOĞUM GÜNÜ POZUNA BEĞENİ YAĞDI

37 yaşına giren Hadise, 14 milyonu aşkın takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından doğum günü paylaşımı yaptı. Yeni yaşına gösterişli bir pastayla giren güzel şarkıcı göğüs dekoltesiyle de dikkat çekti. Paylaşımı yarım milyon beğeni alan Hadise'nin kıyafetinin fiyatı ise 3 bin 347 TL.

37 yaşına giren Hadise'den derin dekolteli doğum günü pozu: Efsane bir kadınım

DOĞAL HALİYLE BEĞENİ TOPLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye giden ünlü şarkıcı, Londra'daki keyifli anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Doğal güzelliğini gözler önüne seren Hadise'ye beğeni ve yorum yağmıştı.

37 yaşına giren Hadise'den derin dekolteli doğum günü pozu: Efsane bir kadınım

37 yaşına giren Hadise'den derin dekolteli doğum günü pozu: Efsane bir kadınım

37 yaşına giren Hadise'den derin dekolteli doğum günü pozu: Efsane bir kadınım

37 yaşına giren Hadise'den derin dekolteli doğum günü pozu: Efsane bir kadınım

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Hadise Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

oturan:

dönyanın eeeennnn gözellll kadınıyam.

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