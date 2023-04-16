3 yıl önce oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Kokun hep benimle

2020 yılında lenfomayla mücadele eden 10 yaşındaki Pars'ın ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, oğlunun 3. ölüm yıldönümünde sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı. Oğluyla fotoğraflarını paylaşan Şallı, "Sensiz geçen 1 yıl daha Ponçiğim. O melek yüzün ve kokun her yerde hep benimle hep. Nur yüzlü Ponçigim ben hep hep hep" dedi.

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, uzun süre mücadele ettiği lenfomaya yenilerek 16 Nisan 2020'de yaşamını yitirdi. Her fırsatta oğluna olan özlemini dile getiren ünlü model, Pars'ı ölüm yıl dönümünde bir kez daha duygusal bir paylaşımla andı andı.

"SENSİZ GEÇEN 1 YIL DAHA"

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Ebru Şallı, oğluyla olan fotoğraflarını peş peşe paylaşarak "Sensiz geçen 1 yıl daha Ponçiğim. O melek yüzün ve kokun her yerde hep benimle hep. Nur yüzlü Ponçiğim ben hep hep hep" dedi.