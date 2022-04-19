3 yaşındaki oğluna masaj yaptırdığı için tepki çeken Alişan, sessizliğini bozdu: Sadece fotoğraf çektim

Geçtiğimiz aylarda eşi Buse Varol ile evliliğinde kriz yaşayan ve boşanmanın eşiğinden dönen Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. 3 yaşındaki oğlunun masaj yaptırırken çektiği bir fotoğrafını paylaşan şarkıcıya tepki yağmaya başladı.

"SURVIVOR'U MASAJ YAPTIRMADAN İZLEYEMEZ"

Şimdilerde konserlerinin yanı sıra TRT 1 ekranında program yapan Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor. Ev hallerini takipçileriyle paylaşan şarkıcı, 3 yaşındaki oğlunun masaj yaptırdığı bir fotoğrafı yayınlayarak "Survivor'u masaj yaptırmadan izleyemez" notunu düştü.

PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞIYOR

Paylaşımının ardından kısa sürede Twitter'da gündem olan Alişan için "Parayı bol bulunca oğluna masaj yaptırmış", "Bu nasıl bir görgüsüzlüktür" ve "Alişan'ın oğlu olmak varmış" gibi yorumlar yapıldı.

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Eleştirilerin ardından 2. Sayfa programının sunucularına açıklama yapan şarkıcı, "Fizyoterapist bize geldi. Burak 'ben de masaj istiyorum' diye tutturdu. Sadece fotoğraf çektim" dedi.

Kaynak: 2. Sayfa