3 ay önce aşk yaşamaya başlayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım yollarını ayırdı

3 ay önce aşk yaşamaya başlayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti ayrılık kararı aldı. Sevgilisinin paylaşımlarından dolayı rahatsız olan ve kıskanan Yıldırım'ın davranışlarından rahatsız olan Deniz'in ilişkisini bitirdiği ileri sürüldü.

Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz, Yiğit Kirazcı ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başladı. 3 aydır aşk yaşayan ve sosyal medya hesaplarından ilişkilerini göz önünde yaşayan ikili, ayrılık kararı aldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

KISKANÇLIK KRİZ ÇIKARDI

2. Sayfa'nın haberine göre, Pınar Deniz, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın kıskançlıklarından bunalınca ilişkide büyük bir kriz çıktı. Deniz'in sosyal medya hesabından yayınladığı banyo pozundan rahatsız olan Yıldırım, kıskançlık krizine girince ikili yollarını ayırma kararı aldı.

Pınar Deniz