14 Mayıs seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini duyuran Doğuş'un yaptığı hareket dikkat çekti

Şarkıcı Doğuş, sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecinde kullandığı kalp işaretini yaparak Cumhurbaşkanlığı seçimi için Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini söyledi. Doğuş'un yaptığı işarete dikkat çeken kullanıcılar ise paylaşıma yorum yaparak "Kafan karışmış" dedi.

Uyan, Gamsız, Yan Yüreğim, Hadi Çiçeğim, Adımı Çok Anacaksın ve Vur Vur Yüreğime gibi şarkılarıyla adını duyuran Doğuş, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimlerinde desteklediği ismi açıkladı.

ERDOĞAN'I ETİKETLEDİ

Twitter hesabından kalp işareti yaptığı bir fotoğrafını yayınlayan şarkıcı Doğuş, "Seninleyiz başkanım Allah'u Ekber" yazarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketledi.

YAPTIĞI İŞARETİ DİKKAT ÇEKTİ

Doğuş'un paylaşımında Millet İttifakı'nın kullandığı kalp işaretini yapması sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Paylaşıma yorum yapan birçok kullanıcı, "Kafan karışmış" ve "İşaret yanlış olmuş" yorumunu yaptı.

İşte Doğuş için yapılan bazı yorumlar...