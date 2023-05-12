14 Mayıs seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini duyuran Doğuş'un yaptığı hareket dikkat çekti
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Şarkıcı Doğuş, sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecinde kullandığı kalp işaretini yaparak Cumhurbaşkanlığı seçimi için Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini söyledi. Doğuş'un yaptığı işarete dikkat çeken kullanıcılar ise paylaşıma yorum yaparak "Kafan karışmış" dedi.
Uyan, Gamsız, Yan Yüreğim, Hadi Çiçeğim, Adımı Çok Anacaksın ve Vur Vur Yüreğime gibi şarkılarıyla adını duyuran Doğuş, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimlerinde desteklediği ismi açıkladı.
Twitter hesabından kalp işareti yaptığı bir fotoğrafını yayınlayan şarkıcı Doğuş, "Seninleyiz başkanım Allah'u Ekber" yazarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketledi.
Doğuş'un paylaşımında Millet İttifakı'nın kullandığı kalp işaretini yapması sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Paylaşıma yorum yapan birçok kullanıcı, "Kafan karışmış" ve "İşaret yanlış olmuş" yorumunu yaptı.
Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023