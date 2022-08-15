10. Mood Ödülleri'nde yıldızlar geçidi
Burak Akan tarafından bu yıl 10.kez gerçekleşen Mood Ödülleri görkemli bir törenle gerçekleşti. Gecede 'En İyi Haber Portalı' ödülüne ise Haberler.com layık görüldü.
Büyük Çamlıca Balcoon Bosphorusta Gerçekleşen gecede jüri üyeleri Burak Akan, Güvenç Kurtar, Selma Şentürk, Bedia Teymur, Kahraman Sivri, İhsan Menku, Kadir Balık, Musab Cansız, Nihal Coşkun, Önder Özen, Duygu Deneyici ve Eylül Pınar Çamlıbel'den oluştu.
DÜNYA YILDIZI ONUR KONUĞU OLDU
Dünyaca ünlü Sanatçı Ana Shine Gecede En İyi Yabancı Kadın Sanatçı ödülüne layık görüldü ve Onur Konuğu olarak geceye katıldı. Ana Shine ödülünü Burak Akan'ın elinden aldı.
WİLMA ELLES'TEN SÜRPRİZ
Oyuncu Wilma Elles En iyi Kadın Sinema Oyuncusu Ödülünün Sahibi oldu. Sahneye dansçılar eşliğinde gelen Wilma Elles şarkı söyleyip dans etmeye başlayınca herkesi şaşırttı. Mutluluğu gözlerinden okunan Oyuncu çıkarttığı Şarkıyı ilk kez Mood Ödüllerinde seslendirdi. Atiye, Aydilge, Alara Temoçin, Selim Gülgören ve Selçuk Ural geceye şarkılarıyla renk kattı.
İşte tüm ödüller:
En iyi Yabancı Kadın Sanatçı: Ana Shine
En iyi Erkek Oyuncu : Murat Serezli
En iyi Müzik Albümü: Atiye / Deli İşi
En iyi Kadın Sanatçı: Aydilge
En iyi Dizi / Film Yapımcısı: Şükrü Avşar
Yaşam boyu Sanat Onur Ödülü: İlyas Salman
En iyi Çıkış Yapan Şarkı: Selim Gülgören / Bı Yanım
En iyi Proje : Alara / Ugly War
En iyi Erkek Komedi Oyuncusu : Selahattin Taşdöğen
En iyi Magazin Programi Sunucusu : Seda Torular/ TV100
En iyi Erkek Sunucu : Uğur Arslan
En iyi Kadın Sunucu : Zahide Yetiş
En iyi Müzik Grubu : Sakiler
En Sevilen Televizyon Programı Yarışmacısı: Nagihan Karadere
En iyi Haber Portalı: Haberler.com Av.Bedia Teymur
En iyi Kadın Dizi Oyuncusu : Sema Öztürk
En iyi Çocuk Oyuncu: Hira Su Yıldız
En başarılı Genç Sanatçı: Şahin Kendirci
En iyi Gazeteci : Tolga Aslan
En iyi Radyocu : Duygu Atakan / Süper FM
Meslek başarı ödülü: Mehmet Altunbulak
En iyi Orkestra : Murat Kaynak Orkestrası
Yılın çıkış yapan markası : Rune Mucizesi
En iyi çıkış yakalayan sosyal medya fenomeni : Gözde Akgün
Meslek başarı ödülü: Nuri Altuntaş
En başarılı genç erkek oyuncu: Berat Efe Parlar
Yılın Kanalı: Fox TV
En iyi Kozmetik Markası: Palmes Beauty
En iyi İnternet Televizyonu : Cine 5 TV
Yaşam Boyu Sanat Onur Ödülü: Selçuk Ural
En iyi Spor Yorumcusu: Alp Pehlivan
En iyi İnfluencer : Feyza Özkan
En Başarılı iş Kadını : Aydan Ayçiçek
Yılın Tıp İnsanı : Mehmet Emin Güneş
En iyi Moda Tasarımcısı : Sevinç Ergün
En iyi Tasarımcı: Rafael Abbasov
Gelecek Vaad eden kadın oyuncu : Emina İlkin Abaşlıoğlu
Yılın Çıkış Yapan kitap yazarı: Şennur Düzkaya
En iyi Eğlence Mekanı: Chilai
En iyi Kozmetik Markası: Palmes Beauty
En iyi Butik Otel : Sapanca Paradise Otel
Gelecek Vaad Eden Hukuk Adamı: Av.Buğra Keyik
Yılın en başarılı Wellnes Yaşam Koçu: Figen Yılmaz
Yılın çıkış yapan güvenlik markası: AB Güvenlik
Yılın en iyi Gelinlik Markası: Aslı Moda
Yılın en iyi Butik markası: Fatoş Butik
Yılın çıkış yapan yazılım Markası : PRP
En iyi girişimci iş kadını: Işılay Güç
Güzellik sektöründe en başarılı isim: Özlem Aksünger
En iyi çocuk Tiyatrosu: İlyas Çağlayan
Yılın çıkış yapan moda tasarımcısı: Serena Torosoğlu
En başarılı genç iş adamı: Sadrettin Köseoğlu
En iyi Make Up Artist Ceylan Odacioglu
En iyi Erkek Fotoğrafçı Levent Çekiç