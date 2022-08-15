10. Mood Ödülleri'nde yıldızlar geçidi

Burak Akan tarafından bu yıl 10.kez gerçekleşen Mood Ödülleri görkemli bir törenle gerçekleşti. Gecede 'En İyi Haber Portalı' ödülüne ise Haberler.com layık görüldü.

Büyük Çamlıca Balcoon Bosphorusta Gerçekleşen gecede jüri üyeleri Burak Akan, Güvenç Kurtar, Selma Şentürk, Bedia Teymur, Kahraman Sivri, İhsan Menku, Kadir Balık, Musab Cansız, Nihal Coşkun, Önder Özen, Duygu Deneyici ve Eylül Pınar Çamlıbel'den oluştu.

DÜNYA YILDIZI ONUR KONUĞU OLDU

Dünyaca ünlü Sanatçı Ana Shine Gecede En İyi Yabancı Kadın Sanatçı ödülüne layık görüldü ve Onur Konuğu olarak geceye katıldı. Ana Shine ödülünü Burak Akan'ın elinden aldı.

WİLMA ELLES'TEN SÜRPRİZ

Oyuncu Wilma Elles En iyi Kadın Sinema Oyuncusu Ödülünün Sahibi oldu. Sahneye dansçılar eşliğinde gelen Wilma Elles şarkı söyleyip dans etmeye başlayınca herkesi şaşırttı. Mutluluğu gözlerinden okunan Oyuncu çıkarttığı Şarkıyı ilk kez Mood Ödüllerinde seslendirdi. Atiye, Aydilge, Alara Temoçin, Selim Gülgören ve Selçuk Ural geceye şarkılarıyla renk kattı.

İşte tüm ödüller:

En iyi Yabancı Kadın Sanatçı: Ana Shine

En iyi Erkek Oyuncu : Murat Serezli

En iyi Müzik Albümü: Atiye / Deli İşi

En iyi Kadın Sanatçı: Aydilge

En iyi Dizi / Film Yapımcısı: Şükrü Avşar

Yaşam boyu Sanat Onur Ödülü: İlyas Salman

En iyi Çıkış Yapan Şarkı: Selim Gülgören / Bı Yanım

En iyi Proje : Alara / Ugly War

En iyi Erkek Komedi Oyuncusu : Selahattin Taşdöğen

En iyi Magazin Programi Sunucusu : Seda Torular/ TV100

En iyi Erkek Sunucu : Uğur Arslan

En iyi Kadın Sunucu : Zahide Yetiş

En iyi Müzik Grubu : Sakiler

En Sevilen Televizyon Programı Yarışmacısı: Nagihan Karadere

En iyi Haber Portalı: Haberler.com Av.Bedia Teymur

En iyi Kadın Dizi Oyuncusu : Sema Öztürk

En iyi Çocuk Oyuncu: Hira Su Yıldız

En başarılı Genç Sanatçı: Şahin Kendirci

En iyi Gazeteci : Tolga Aslan

En iyi Radyocu : Duygu Atakan / Süper FM

Meslek başarı ödülü: Mehmet Altunbulak

En iyi Orkestra : Murat Kaynak Orkestrası

Yılın çıkış yapan markası : Rune Mucizesi

En iyi çıkış yakalayan sosyal medya fenomeni : Gözde Akgün

Meslek başarı ödülü: Nuri Altuntaş

En başarılı genç erkek oyuncu: Berat Efe Parlar

Yılın Kanalı: Fox TV

En iyi Kozmetik Markası: Palmes Beauty

En iyi İnternet Televizyonu : Cine 5 TV

Yaşam Boyu Sanat Onur Ödülü: Selçuk Ural

En iyi Spor Yorumcusu: Alp Pehlivan

En iyi İnfluencer : Feyza Özkan

En Başarılı iş Kadını : Aydan Ayçiçek

Yılın Tıp İnsanı : Mehmet Emin Güneş

En iyi Moda Tasarımcısı : Sevinç Ergün

En iyi Tasarımcı: Rafael Abbasov

Gelecek Vaad eden kadın oyuncu : Emina İlkin Abaşlıoğlu

Yılın Çıkış Yapan kitap yazarı: Şennur Düzkaya

En iyi Eğlence Mekanı: Chilai

En iyi Kozmetik Markası: Palmes Beauty

En iyi Butik Otel : Sapanca Paradise Otel

Gelecek Vaad Eden Hukuk Adamı: Av.Buğra Keyik

Yılın en başarılı Wellnes Yaşam Koçu: Figen Yılmaz

Yılın çıkış yapan güvenlik markası: AB Güvenlik

Yılın en iyi Gelinlik Markası: Aslı Moda

Yılın en iyi Butik markası: Fatoş Butik

Yılın çıkış yapan yazılım Markası : PRP

En iyi girişimci iş kadını: Işılay Güç

Güzellik sektöründe en başarılı isim: Özlem Aksünger

En iyi çocuk Tiyatrosu: İlyas Çağlayan

Yılın çıkış yapan moda tasarımcısı: Serena Torosoğlu

En başarılı genç iş adamı: Sadrettin Köseoğlu

En iyi Make Up Artist Ceylan Odacioglu

En iyi Erkek Fotoğrafçı Levent Çekiç