Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu
Ünlü oyuncu Burak Özçivit'in Katar'da bir hayranıyla fotoğraf çektirmek için 1 milyon dolar aldığı iddia edilmişti. Ancak bu iddia, fotoğrafı çektiren model Ainura Daudova tarafından yalanlandı. Daudova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu bilginin sahte olduğunu belirtti. Özçivit ise iddialara herhangi bir yanıt vermedi.
Katar'a giden ünlü oyuncu Burak Özçivit'in, bir hayranıyla birlikte fotoğraf çektirmesi için 1 milyon dolar aldığı iddia edilmişti. Özçivit'in fotoğraf çektirdiği Ainura Daudova, iddialara yanıt verdi.
Arap ülkelerinin yıldız ismi Burak Özçivit, iddiaya göre bir etkinlik için gittiği Katar'da bir hayranıyla fotoğraf çektirmek için 1 milyon dolar (36 milyon 114 bin TL) aldı. Burak Özçivit, iddialara herhangi bir yanıt vermedi. Ünlü oyuncu ile fotoğraf çektiren kişinin ise model Ainura Daudova olduğu öğrenildi.
"SAHTE BİLGİ"
Ainura Daudov, sosyal medya hesabından yapılan bir yoruma "Sahte bir bilgidir" açıklamasında bulundu.
Daudov ayrıca Özçivit'ten sonra hesabındaki hareketliliği de paylaştı.