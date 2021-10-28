Yalancı dizi günü mü değişti? Yalancı bitti mi, final mi yaptı, neden yayınlanmadı? Yalancı yeni günü ne zaman, hangi gün? Salı mı?

Yalancı final mi yaptı, bitti mi? Show TV'nin beğenilen dizisi Yalancı Cuma günü yayın akışında yer almıyor. Bunun ardından vatandaşlar dizi bu hafta yok mu, bu Cuma günü Yalancı olmayacak mı merak etti. Peki, Yalancı yok mu, neden yok? Yalancı bu hafta olmayacak mı? Yalancı Cuma günleri yayınlanmıyor mu? Yeni bölümü ne zaman? Yalancı günü mü değişecek? Yalancı dizisi resmi açıklama geldi mi? İşte ayrıntılar...

YALANCI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yalancı dizisi her Salı saat 20:00'da Show TV'de ekranlara gelecek. Dizi normalde Cuma günü yayınlanıyordu fakat yapılan açıklamayla dizinin günü değişti. Cuma günleri ise yeni dizi Aziz ekranlara gelecek.

YALANCI GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ? YENİ GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Twitter resmi hesaptan yapılan açıklamaya göre dizinin yeni günü Salı günü oldu. Yalancı dizisi bundan böyle Salı günleri yayınlanacak.

Resmi açıklama şöyle:

"Deniz Mehmet Emir'i kaçırarak neyi planlıyor?

#Yalancı yeni bölümü ile Salı günü akşam 20:00'de

@ShowTV 'de."

Buna göre dizi artık Salı günleri ekranlara gelecektir.

YALANCI DİZİSİ FİNAL Mİ YAPTI, BİTTİ Mİ?

Hayır dizi devam ediyor. Dizinin sadece günü değişmiştir. Önceden Cuma günleri yayınlanıyordu. Twitter'dan yapılan resmi açıklamaya göre dizinin yeni günü Salı oldu. Cuma günleri ise Aziz dizisi ekranlara gelecek.

YALANCI KONUSU NE?

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlara karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

YALANCI OYUNCULARI KİMLER?

Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur

Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy

Hazal Türesan : Yasemin Aytekin

Cemal Toktaş : Murat Özdal

Şahin Irmak : Okay Aytekin

Murat Kılıç : Erdal Numanoğlu

Efsane Odağ : Görkem Bilgen

Fatih Berk Şahin : Doruk Gürsoy

İmer Özgün : Canan Ocakçı

Gizem Soysaldı : Tuğba

Ozan Ayhan : Oğuz

Serkan Tınmaz : Arif Ocakçı

Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen

Mihrimah Selin Vardar : Derin

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