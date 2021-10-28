Yalancı dizi günü mü değişti? Yalancı bitti mi, final mi yaptı, neden yayınlanmadı? Yalancı yeni günü ne zaman, hangi gün? Salı mı?
Yalancı dizisi normalde Cuma günü yayınlanıyordu. Fakat yarın 29 Ekim Cuma günü yayın akışına baktığımızda dizi gözükmüyor. Bunun ardından vatandaşlar, Yalancı dizi günü mü değişti? Yalancı bitti mi, final mi yaptı, neden yayınlanmadı? Yalancı yeni günü ne zaman, hangi gün? Salı mı? merak etmişti. Peki, Yalancı dizi günü hangi gün oldu? Yalancı dizisi Cuma günü mü Salı günü mü yayınlanacak? Yalancı dizisinin günü neden değişti? Yalancı dizisi final mi oldu? Detaylar haberimizde...
Yalancı final mi yaptı, bitti mi? Show TV'nin beğenilen dizisi Yalancı Cuma günü yayın akışında yer almıyor. Bunun ardından vatandaşlar dizi bu hafta yok mu, bu Cuma günü Yalancı olmayacak mı merak etti. Peki, Yalancı yok mu, neden yok? Yalancı bu hafta olmayacak mı? Yalancı Cuma günleri yayınlanmıyor mu? Yeni bölümü ne zaman? Yalancı günü mü değişecek? Yalancı dizisi resmi açıklama geldi mi? İşte ayrıntılar...
Yalancı dizisi her Salı saat 20:00'da Show TV'de ekranlara gelecek. Dizi normalde Cuma günü yayınlanıyordu fakat yapılan açıklamayla dizinin günü değişti. Cuma günleri ise yeni dizi Aziz ekranlara gelecek.
Twitter resmi hesaptan yapılan açıklamaya göre dizinin yeni günü Salı günü oldu. Yalancı dizisi bundan böyle Salı günleri yayınlanacak.
Resmi açıklama şöyle:
"Deniz Mehmet Emir'i kaçırarak neyi planlıyor?
#Yalancı yeni bölümü ile Salı günü akşam 20:00'de
@ShowTV 'de."
Buna göre dizi artık Salı günleri ekranlara gelecektir.
Hayır dizi devam ediyor. Dizinin sadece günü değişmiştir. Önceden Cuma günleri yayınlanıyordu. Twitter'dan yapılan resmi açıklamaya göre dizinin yeni günü Salı oldu. Cuma günleri ise Aziz dizisi ekranlara gelecek.
Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlara karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.
Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur
Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy
Hazal Türesan : Yasemin Aytekin
Cemal Toktaş : Murat Özdal
Şahin Irmak : Okay Aytekin
Murat Kılıç : Erdal Numanoğlu
Efsane Odağ : Görkem Bilgen
Fatih Berk Şahin : Doruk Gürsoy
İmer Özgün : Canan Ocakçı
Gizem Soysaldı : Tuğba
Ozan Ayhan : Oğuz
Serkan Tınmaz : Arif Ocakçı
Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen
Mihrimah Selin Vardar : Derin