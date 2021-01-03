Sosyal medyada "Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon lira SMA hastası çocuklar için kullanılsın" kampanyası

Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon TL'nin SMA hastası çocukların tedavisinde kullanılması için sosyal medyada kampanya başlatıldı. "Varlık Fonu" ve "İkramiye SMA'lı çocuklara verilsin" etiketleri ile başlatılan kampanyaya magazin ve siyaset dünyasından birçok ünlü isim destek verdi.

Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde satılmayan ve Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldığı bildirilen üç biletin ikramiye tutarı 75 milyon TL'nin Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası çocuklar için kullanılmasına ilişkin sosyal medyada kampanya başlatıldı. Twitter'da "Varlık Fonu" ve "İkramiye SMA'lı çocuklara verilsin" etiketleri ile başlatılan kampanyaya siyasilerin yanı sıra birçok ünlü isim destek verdi.

KAMPANYAYA DESTEK VEREN ÜNLÜ İSİMLER

Oyuncu Fırat Tanış, müzisyen İlkay Akkaya'nın paylaşımını alıntılayarak, "Varlık fonuna aktarılan 75 milyon SMA hastası çocuklar için kullanılsın" notuyla takipçilerinden paylaşımını alıntılamalarını istedi.

Sanatçı Aylin Aslım, Yasemin Göksu ve HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu gibi isimlerin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Muharrem İnce de kampanyaya destek verdi.

KEREM BÜRSİN: ZOR BİR KARAR OLMAMALI

Oyuncu Kerem Bürsin, Twitter hesabından kampanyaya destek vererek, "Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon ₺ SMA hastası çocuklar için kullanılsın!! (Zor bir karar olmamalı) #İkramiyeSmalıÇocuklaraVerilsin" paylaşımında bulundu.

CEM YILMAZ DA DESTEK VERDİ

Ünlü komedyen Cem Yılmaz da, SMA hastaları için başlatılan kampanyaya destek verdiğini açıkladı. Yılmaz, paylaşımında "Şimdi bu fikre bir şey desek vay siyaset yapıyorsun deniliyor. 2-3 aydır bu konuda yüzlerce çaresiz insan ile görüştüm, bazılarına elimden geldiğince yardım ettim. Olmuyor yetmiyor. Milli Piyango için bundan güzel bir öneri olamaz, gelin yapın bu iyiliği" ifadelerini kullandı.

KAMPANYAYA DESTEK VEREN SİYASİ İSİMLER

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon ₺ SMA hastası çocuklar için kullanılsın! #İkramiyeSmalıÇocuklaraVerilsin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon ₺ SMA hastası çocuklar için kullanılsın! #İkramiyeSmalıÇocuklaraVerilsin

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: SMA hastası çocuklarımız için hükümet harekete geçmeli, hastalığın tedavisi için acilen kaynak sağlanmalı. Milli Piyango'nun 75 Milyon TL'lik ikramiyesi de Varlık Fonu'na aktarılmak yerine SMA tedavisi için kullanılmalı. #smahastalarınınsesiniduy

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Hükûmete sesleniyoruz, bakın SMA hastası çocuklarımıza destek için hazır bir kaynak var; Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon ₺ SMA hastası çocuklar için kullanılsın! #İkramiyeSmalıÇocuklaraVerilsin #Smahastalarınınsesiniduy

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: SMA hastası çocuklarımızı ve ailelerini yıllardır oyalıyorsunuz, oysa sosyal devlet sorun çözen devlettir. Kaynak hazır! Gelin o parayı çocuklarımızın sağlığı için kullanalım. Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon ₺ SMA hastası çocuklarımız için kullanılsın!