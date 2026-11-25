Melis Babadağ, yeni dizisi "Daha 17" ile izleyici karşısına çıkarken yıllar önce rol aldığı "Pis Yedili" dizisindeki görüntüleri yeniden hatırlandı. Güzel oyuncunun 15 yıl arayla çekilen kareleri dikkat çekti.

PİS YEDİLİ'NİN ELÇİN'İ OLARAK TANINDI

Melis Babadağ, 2011 yılında yayın hayatına başlayan ve gençlik dizileri arasında kendisine önemli bir yer edinen "Pis Yedili" ile geniş kitlelere ulaştı. Dizide canlandırdığı Elçin Paksoy karakteriyle tanınan oyuncu, sonraki yıllarda farklı yapımlarda izleyici karşısına çıktı. "Pis Yedili"nin ardından "Yeşil Deniz" dizisinde Zümrüt Çakırlı karakterine hayat veren Babadağ, kariyerini farklı türlerdeki projelerle sürdürdü. Başarılı oyuncu, "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı" ve "Benim Güzel Ailem" gibi televizyon dizilerinde de rol aldı.

DAHA 17'DE BU KEZ ANNE ROLÜNDE

Kanal D'nin Bodrum'da çekilen "Daha 17" dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Melis Babadağ, bu kez çocuklarını korumaya çalışan Özlem Altınsu karakterine hayat veriyor. Dizinin senaryosunu ilk okuduğunda gençlik hikayesinden etkilendiğini anlatan Babadağ, farklı dünyaların aynı hikayede buluşmasının da ilgisini çektiğini belirtmişti. Canlandırdığı Özlem karakterinin gücünü anneliğinden aldığını ifade eden oyuncu, karakterini çevresinde yaşanan olaylar karşısında sağduyusunu koruyan ve çocuklarını kollayan biri olarak tanımlamıştı. Yıllar önce bir gençlik dizisinde öğrenci rolüyle izleyici karşısına çıkan Babadağ, bu kez gençlerin hikayesine bir anne olarak dahil oldu.

15 YILDA ADETA HİÇ DEĞİŞMEDİ

"Pis Yedili"nin yayın hayatına başladığı 2011 yılından "Daha 17"nin ekranlara geldiği 2026 yılına kadar geçen 15 yıllık süreçte Melis Babadağ birçok farklı karaktere hayat verdi. Oyuncunun Elçin ve Özlem karakterlerine ait görüntüleri yan yana getirildiğinde ise yıllar içindeki değişiminin oldukça sınırlı olduğu görüldü. Aradan geçen 15 yıla rağmen genç görünümüyle dikkat çeken Melis Babadağ'ın eski görüntüleri, "Pis Yedili" dizisini izleyenler için nostaljik bir karşılaştırma oldu.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi