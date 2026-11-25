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Kaliforniya sokaklarında panik yaratan gizemli yaratık! Görenler ne olduğunu anlayamadı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde sokaklarda sendeleyerek yürürken görüntülenen tüysüz ve tuhaf canlı, mahalle sakinlerini korkuttu. Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen görüntüler, "Bu yaratık ne?" tartışmasını başlattı.

Kaliforniya'nın San Diego kentindeki Mission Hills mahallesinde kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Yürüyüş yaptığı sırada karşısına çıkan tüysüz ve dört ayaklı canlıyı cep telefonu kamerasıyla kaydeden Dan Fulkerson, yaşadığı şaşkınlığı takipçileriyle paylaştı.

Görüntülerde, kırışık ve yaralı derisiyle dikkat çeken yaratığın kambur bir şekilde sendeleyerek bir evin garaj yolundan çalılıkların altına doğru gizlendiği görülüyor.

"Kedi ya da köpek değil, kafam çok karıştı"

İki milyondan fazla izlenmeye ulaşan videoyu Instagram hesabından paylaşan Fulkerson, takipçilerinden yardım isteyerek, "Saygısızlık etmek istemem ama bunun ne olduğu hakkında en ufak bir fikrim yok. Bu bir kedi ya da köpek değil, kafam çok karıştı" ifadelerini kullandı. Fulkerson ayrıca, durumu vakit kaybetmeden hayvan kontrol ekiplerine bildirdiğini açıkladı.

Sosyal medya ikiye bölündü: Uzaylı mı, hasta bir rakun mu?

Videonun viral olmasının ardından yorum yağmuruna tutulan paylaşımda, kullanıcılardan birbirinden ilginç tahminler geldi:

• Bazı kullanıcılar canlının Meksika'ya özgü tüysüz bir köpek türü olan Xoloitzcuintli olabileceğini öne sürdü.

• Bir başka kullanıcı ise esprili bir dille, "Ağır uyuz olmuş bir kır kurdu ya da tüysüz bir kedi ile dev bir keseli sıçanın melezine benziyor" yorumunu yaptı.

Ancak tartışmalara son noktayı, daha önce yaban hayvanı rehabilitasyonu yaptığını belirten bir kullanıcı koydu. Görüntüdeki canlının şiddetli uyuz hastalığına yakalanmış bir rakun olduğunu belirten uzman yorumcu, hayvanın bu haliyle acilen tedavi edilmesi gerektiğine dikkat çekti.