Sadakatsiz'de ortalık karışıyor! Melih, Derin'in yürüyebildiğini gördü

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrolü paylaştığı Sadakatsiz dizisi, dün akşam 34. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

MELİH, HER ŞEYİ GÖRDÜ

Son bölümde Asya, Aras'ı akşam yemeği için eve davet etti. O sırada Volkan da geldi. Evde Aras'ın olduğunu gören Volkan ondan kuşkulandı ve Asya'yı uyardı. Tam da bu sırada Melih ve Bahar'ın evine gelen Derin, kapıda Volkan'ın arabasını görünce Asya'nın evini izlemeye çalıştı. Tekerlekli sandalyeden kalkan Derin, bahçeden içeri bakarken Aras'ı gördü. Melih ise aylardır tekerlekli sandalyede olan yeğeni Derin'in yürüdüğünü gördü.

BAHAR HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Öte yandan dizide Melih ve Bahar arasında da güzel bir olay yaşandı. Bir süredir başı döndüğü için hastaneye giden Bahar, hamile olduğunu öğrendi. Bahar, bu güzel haberi Melih'e akşam yemeğinde verdiğinde ise ikili arasında duygusal anlar yaşandı. Ancak çiftin bebek heyecanı yaşarken eşiyle tartışan Gönül eve geldi.

Haberler.com - Magazin Haberleri