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Sadakatsiz'de ortalık karışıyor! Melih, Derin'in yürüyebildiğini gördü

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Sadakatsiz'de Melih, Derin'in büyük oyununu gördü. Asya'nın evini gözetleyen Derin, bahçedeki Aras'ı görmek için tekerlekli sandalyeden kalktı. Melih de aylardır tekerlekli sandalyede olan Derin'in yürüyebildiğini gördü.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrolü paylaştığı Sadakatsiz dizisi, dün akşam 34. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

MELİH, HER ŞEYİ GÖRDÜ

Son bölümde Asya, Aras'ı akşam yemeği için eve davet etti. O sırada Volkan da geldi. Evde Aras'ın olduğunu gören Volkan ondan kuşkulandı ve Asya'yı uyardı. Tam da bu sırada Melih ve Bahar'ın evine gelen Derin, kapıda Volkan'ın arabasını görünce Asya'nın evini izlemeye çalıştı. Tekerlekli sandalyeden kalkan Derin, bahçeden içeri bakarken Aras'ı gördü. Melih ise aylardır tekerlekli sandalyede olan yeğeni Derin'in yürüdüğünü gördü.

Sadakatsiz'de ortalık karışıyor! Melih, Derin'in yürüyebildiğini gördü

BAHAR HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Öte yandan dizide Melih ve Bahar arasında da güzel bir olay yaşandı. Bir süredir başı döndüğü için hastaneye giden Bahar, hamile olduğunu öğrendi. Bahar, bu güzel haberi Melih'e akşam yemeğinde verdiğinde ise ikili arasında duygusal anlar yaşandı. Ancak çiftin bebek heyecanı yaşarken eşiyle tartışan Gönül eve geldi.

Sadakatsiz'de ortalık karışıyor! Melih, Derin'in yürüyebildiğini gördü

Sadakatsiz'de ortalık karışıyor! Melih, Derin'in yürüyebildiğini gördü

Sadakatsiz'de ortalık karışıyor! Melih, Derin'in yürüyebildiğini gördü

Sadakatsiz'de ortalık karışıyor! Melih, Derin'in yürüyebildiğini gördü

Sadakatsiz'de ortalık karışıyor! Melih, Derin'in yürüyebildiğini gördü

Sadakatsiz'de ortalık karışıyor! Melih, Derin'in yürüyebildiğini gördü

Sadakatsiz'de ortalık karışıyor! Melih, Derin'in yürüyebildiğini gördü

Sadakatsiz'de ortalık karışıyor! Melih, Derin'in yürüyebildiğini gördü

Sadakatsiz'de ortalık karışıyor! Melih, Derin'in yürüyebildiğini gördü
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Ecem Altan
Ecem Altan
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