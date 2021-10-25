Oyuncu Alec Baldwin, ölümüne neden olduğu görüntü yönetmeninin ailesini ziyaret etti - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oyuncu Alec Baldwin, ölümüne neden olduğu görüntü yönetmeninin ailesini ziyaret etti

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Amerikalı oyuncu Alec Baldwin, Rust filminin çekiminde kurusıkıdan çıkan gerçek mermi ile ölümüne neden olduğu görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in eşi ve oğluyla buluştu. Oyuncu, tarifsiz bir acı yaşayan aileye sarılarak teselli etmeye çalıştı.

Hollywood yıldızı Alec Baldwin, Rust filminin çekimlerinde korkunç bir olay yaşadı. Sahne gereği eline aldığı kurusıkıyı sıkan oyuncu, 42 yaşındaki Halyna Hutchins'in ölümüne bir yönetmenin de yaralanmasına neden oldu. Olay sonrası ifadesi alınan oyuncu, serbest bırakıldı.

Zor günler yaşayan oyuncu, ölümüne neden olduğu görüntü yönetmeninin ailesini de yalnız bırakmadı. Oyuncu, Hutchins'in eşi Matt Hutchins ve oğlu ile bir araya geldi. Oyuncu, ani ölümle yıkılan aileye sarılarak teselli etmeye çalıştı.

Oyuncu Alec Baldwin, ölümüne neden olduğu görüntü yönetmeninin ailesini ziyaret etti

Hutchins'in pandemi engeli nedeniyle ABD'ye henüz gidemeyen Ukrayna'daki ailesi ise Baldwin'i suçlamadıklarını açıkladı.

Filmin prodüktörleri arasında yer alan Alec Baldwin, yaşanan korkunç kazadan dolayı şimdilik bir ceza almadı ancak setteki ihmalsizliklerden dolayı ceza alabilir. Çekimlerde silahın doğrudan kişiler üzerine tutulması ve çalışanların koruyucu kıyafet giymemesinden dolayı 63 yaşındaki oyuncunun ceza alması gündeme geldi.

63 yaşındaki ünlü oyuncu Alec Baldwin, yeni filmi Rust'ın setinde kazayla katil oldu. Oyununun sahne için kullandığı kurusıkıdan çıkan mermiler görüntü yönetmeni Halyna Hutchins ile filmin senaristi ve yönetmeni Joel Souza'ya isabet etti. Kazada Hutchins hayatını kaybederken Souza da hastanede tedavi altına alındı.

Oyuncu Alec Baldwin, ölümüne neden olduğu görüntü yönetmeninin ailesini ziyaret ettiHalyna Hutchins

Polis sorgusu sonrasında serbest bırakılan Alec Baldwin'e herhangi bir suçlama yöneltilmedi. Mahkeme kayıtlarına yansıyan ifadelere göre, filmin yardımcı yönetmeni sahnede kullanılmak üzere hazırlanan üç silahtan birini Baldwin'e verdi. Güvenli olduğu söylenen silahtan çıkan gerçek mermilerden biri görüntü yönetmeninin göğsüne diğeri de yönetmen Souza'nın omzuna isabet etti.

Oyuncu Alec Baldwin, ölümüne neden olduğu görüntü yönetmeninin ailesini ziyaret etti

The Santa Fe New Mexican adlı yerel bir gazete büyük bir şok yaşayan oyuncunun ifade vermek için gittiği polis merkezinin önünde gözyaşlarına boğulduğu anlar paylaşıldı. Görüntülerde oyuncunun perişan halde olduğu görüldü.

Oyuncu Alec Baldwin, ölümüne neden olduğu görüntü yönetmeninin ailesini ziyaret etti

Olay sonrasında sessizliğini bozan Baldwin, ilk açıklamayı Twitter hesabı üzerinden yaptı. Olayı 'trajik bir kaza' olarak nitelendiren Baldwin, "Eş, anne ve çok sevdiğimiz meslektaşımız Halyna Hutchins'in hayatına neden olan trajik kazayla ilgili üzüntümü anlatacak söz bulamıyorum. Bu trajedinin nasıl meydana geldiğini ortaya çıkarmak için polis soruşturmasıyla tamamen işbirliği yapıyorum" dedi.

Oyuncu Alec Baldwin, ölümüne neden olduğu görüntü yönetmeninin ailesini ziyaret etti

Oyuncu Alec Baldwin, ölümüne neden olduğu görüntü yönetmeninin ailesini ziyaret etti

Alec Baldwin'in model kızından, sette ölen yönetmenle ilgili paylaşım! Her satırı manidarAlec Baldwin'in model kızından, sette ölen yönetmenle ilgili paylaşım! Her satırı manidar
Film setinde hayatını kaybeden Halyna Hutchins için anma töreni! Sevenleri gözleri yaşlı dua ettiFilm setinde hayatını kaybeden Halyna Hutchins için anma töreni! Sevenleri gözleri yaşlı dua etti
Alec Baldwin'in görüntü yönetmeninin ölümüne neden olduğu kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu ortaya çıktıAlec Baldwin'in görüntü yönetmeninin ölümüne neden olduğu kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu ortaya çıktı
Film setinde yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin sessizliğini bozduFilm setinde yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin sessizliğini bozdu
Rust filminin çekiminde korkunç kaza! Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden olduRust filminin çekiminde korkunç kaza! Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu

Oyuncu Alec Baldwin, ölümüne neden olduğu görüntü yönetmeninin ailesini ziyaret etti
Haberler.com - Magazin Haberleri
Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in katil olduğu kazayla ilgili ses kaydı yayınladı

Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in katil olduğu kazayla ilgili ses kaydı yayınladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title