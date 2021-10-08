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Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı! Hasan Can Kaya, Sultan San'ı aldattı mı?

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı! Hasan Can Kaya, Sultan San'ı aldattı mı?

Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San'ı aldattığı ileri sürüldü. Kaya'nın haziran ayında Sevil isimli bir kadınla yakınlaştığı ileri sürüldü. Hatta ikilinin arkadaş grubuyla çektirdiği bir fotoğraf da basına sızdı.

ÇEŞME, İZMİR (Snob Magazin) - YouTube'da çıkış yakaladıktan sonra Exxen'e transfer olan 'Konuşanlar'ın yıldızı Hasan Can Kaya, özel hayatıyla gündem oldu. Uzun süredir Sultan San ile aşk yaşayan Kaya'nın haziran ayında bir kadınla çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.

HASAN CAN, BİR KADINLA YAKINLAŞTI

Hasan Can Kaya'nın geçtiğimiz haziran ayında Sevil İlayda Koçak isimli bir kadın ile Çeşme'deki bir mekanda tanıştığı öne sürüldü. Hasan Can Kaya, daha sonra bir grup erkek arkadaşı ve Sevil İlayda Koçak ile birlikte poz verdi. Hasan Can Kaya ile Sevil İlayda Koçak'ın yaz ayında yakınlaştığı iddia edildi. Hasan Can Kaya'nın yaz ayında çekilmiş bu fotoğrafa ilişkin ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.

Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı! Hasan Can Kaya, Sultan San'ı aldattı mı?

SEVİL İLAYDA KOÇAK KİMDİR?

Sevil İlayda Koçak, özel bir şirkette insan kaynakları yöneticisi olarak çalışıyor. Koçak, sosyal medyada paylaştığı iddialı fotoğraflarla adından söz ettiriyor.

Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı! Hasan Can Kaya, Sultan San'ı aldattı mı?

Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı! Hasan Can Kaya, Sultan San'ı aldattı mı?

Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı! Hasan Can Kaya, Sultan San'ı aldattı mı?

Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı! Hasan Can Kaya, Sultan San'ı aldattı mı?

Snob Magazin - Magazin Haberleri
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Haber: Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı! Hasan Can Kaya, Sultan San'ı aldattı mı? - Haberler Magazin
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