Hacı Sabancı ile nikah masasına oturan Nazlı Kayı'nın gelinliğinin fiyatı belli oldu - Haberler Magazin
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Hacı Sabancı ile nikah masasına oturan Nazlı Kayı'nın gelinliğinin fiyatı belli oldu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

3 yıldır aşk yaşayan Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı çifti, önceki akşam nikah masasına oturdu. Önümüzdeki günlerde düğün yapacak olan çiftten Kayı'nın gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü. Kayı'nın dünyaca ünlü bir markaya ait olan gelinliğinin 107 bin TL olduğu ileri sürüldü.

Geçtiğimiz sene aralık ayında nişanlanan Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı çift, önceki akşam İstanbul'da Arzu ve Ömer Sabancı'nın yalısında nikah töreni yaptı. Törene yakın çevresini davet eden çiftin, gelinlik ve damatlığı da en çok konuşulan konuların başında geldi.

Nazlı Kayı, nikah töreni için straplez tüy detaylı bir gelinlik tercih etti. Nazlı Kayı'nın nikah töreninde giydiği Oscar de la Renta imzalı gelinliğin yaklaşık fiyatı 12.000 dolar yani 107.720 TL olduğu söyleniyor.

Aşklarını göz önünde yaşayan Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı çifti, nikah töreninin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı. Hacı Sabancı, nikah töreninde çekilen fotoğrafa "Karımla tanışın" notunu eklerken Kayı da "Kocamla" ifadesini kullandı. Aylardır evlilik hazırlığı yapan çift, önümüzdeki günlerde bir düğün de yapacak.

Hacı Sabancı ile nikah masasına oturan Nazlı Kayı'nın gelinliğinin fiyatı belli oldu

Hacı Sabancı ile nikah masasına oturan Nazlı Kayı'nın gelinliğinin fiyatı belli oldu

Hacı Sabancı ile nikah masasına oturan Nazlı Kayı'nın gelinliğinin fiyatı belli oldu

Hacı Sabancı ile nikah masasına oturan Nazlı Kayı'nın gelinliğinin fiyatı belli oldu

Hacı Sabancı ile nikah masasına oturan Nazlı Kayı'nın gelinliğinin fiyatı belli oldu

Hacı Sabancı ile nikah masasına oturan Nazlı Kayı'nın gelinliğinin fiyatı belli oldu

Hacı Sabancı ile nikah masasına oturan Nazlı Kayı'nın gelinliğinin fiyatı belli oldu

Hacı Sabancı ile nikah masasına oturan Nazlı Kayı'nın gelinliğinin fiyatı belli oldu

Hacı Sabancı ile nikah masasına oturan Nazlı Kayı'nın gelinliğinin fiyatı belli oldu

Hacı Sabancı ile nikah masasına oturan Nazlı Kayı'nın gelinliğinin fiyatı belli oldu

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Hacı Sabancı ile nikah masasına oturan Nazlı Kayı'nın gelinliğinin fiyatı belli oldu
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Haber: Hacı Sabancı ile nikah masasına oturan Nazlı Kayı'nın gelinliğinin fiyatı belli oldu - Haberler Magazin
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