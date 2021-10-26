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Fahriye Evcen'in Cadılar Bayramı için verdiği pozlarına beğeni yağıyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanan güzel oyuncu Fahriye Evcen, Cadılar Bayramı için özel pozlar verdi. Oyuncunun cadı şapkasıyla verdiği pozlar kısa sürede yarım milyondan fazla beğeni aldı.

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Meslektaşı Burak Özçivit ile güzel bir evliliği olan ve vaktinin büyük bir kısmını oğlu Karan'la geçiren Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Bebeğini dünyaya getirdikten sonra uzun bir süre dizi ve filmlere ara veren Evcen, TRT 1'de yayınlanacak Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle izleyici karşısına çıkacak. Cadılar Bayramı için özel pozlar veren güzel oyuncu fıstık yeşili tulumu ve cadı şapkasıyla kamera karşısına geçti. 12,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından peş peşe verdiği pozları paylaşan oyuncu, "Abrakadabra.. simsalabim" notunu düştü.

Güzel oyuncunun Cadılar Bayramı pozları kısa sürede 600 binden fazla beğeni aldı.

Fahriye Evcen'in Cadılar Bayramı için verdiği pozlarına beğeni yağıyor

Fahriye Evcen'in Cadılar Bayramı için verdiği pozlarına beğeni yağıyor

Fahriye Evcen'in Cadılar Bayramı için verdiği pozlarına beğeni yağıyor

Fahriye Evcen'in Cadılar Bayramı için verdiği pozlarına beğeni yağıyor

Fahriye Evcen'in Cadılar Bayramı için verdiği pozlarına beğeni yağıyor

Fahriye Evcen'in Cadılar Bayramı için verdiği pozlarına beğeni yağıyor

Fahriye Evcen'in Cadılar Bayramı için verdiği pozlarına beğeni yağıyor
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Ecem Altan
Ecem Altan
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