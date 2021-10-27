Salı akşamlarının klasiği haline gelen ve ATV'nin en sevilen dizilerinden olan Edho, her zamanki saatinde yayında yoktu. Dizi takipçilerinin dikkatini çeken gelişme sonrası Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi hakkında detaylı araştırmalar yapıldı ve açıklama beklendi. Peki, EDHO günü mü değişti, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hangi gün yayınlanacak?

EDHO NEDEN BAŞLAMADI?

Sezon finalinin üstünden yaklaşık 3 ay geçen EDHO'nun yeni bölümü salı akşamı ekranlara geleceği açıklanmıştı. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda da bu akşam ekranlara geleceği belirtilmişti. ATV, günlerce tanıtımını yayınladığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk bölümünün yerine başrolünü Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın oynadığı Baba Parası filmini yayınladı.

SON DAKİKA DEĞİŞİKLİĞİ YAŞANDI

Bu akşam yeni sezonun ilk bölümü ile ekrana gelmesi planlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son dakika değişikliği ile yayın akışından çıkarıldığı öğrenildi.

EDHO 6. SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.

Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar.

Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş'ın mekanına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ GENEL KONUSU NEDİR?

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur…

Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever…

Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır… Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir…

Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır… Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir…

DEMET AKALIN DA SABIRSIZLIKLA BEKLEDİ

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Edho başlamadı, niye?" notunu düştü.

OKTAY KAYNARCA DA BİLMİYORMUŞ

Kısa süre sonra Akalın'a bir takipçisi, "Demet Hanım, Oktay Bey'i arayıp sorsanız size zahmet" dedi. Akalın ise takipçisinin sorusuna, "Bilmiyorlar" yanıtını verdi.

EDHO GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

EDHO'nun yapım şirketi ve ATV tarafından henüz resmi açıklama gelmedi.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ EDHO NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm yayın tarihi hakkında ATV'den ve yapım şirketinden açıklama bekleniyor.

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