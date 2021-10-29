Güzel oyuncu Cemre Baysel, ameliyat oldu - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güzel oyuncu Cemre Baysel, ameliyat oldu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Son olarak Baht Oyunu dizisinde başrol oynayan Cemre Baysel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ameliyat olduğunu söyledi. Ameliyata girmeden önce sedyede çektirdiği bir pozunu paylaşan oyuncu, "Ben iyiyim, bir yıldır benimle birlikte yaşayan şeyden kurtuldum" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda final yapan Baht Oyunu dizisinde Aytaç Şaşmaz ile başrolü paylaşan 22 yaşındaki güzel oyuncu Cemre Baysel bir operasyon geçirdi. Oyuncu, yaşadığı süreci de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

"ESKİ SAĞLIĞIMA KAVUŞMAK İÇİN BİR SÜRE EVDEYİM"

2,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından ameliyata girmeden önce çektirdiği fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Benim kocaman ailem! Birkaç gün önce bir operasyon geçirdim. Sanki bunu hissetmiş gibi beni çok merak etmişsiniz. Ben iyiyim... Bir yıldır benimle birlikte yaşayan şeyden kurtuldum. Bundan sonrası bol dinlenme. Eski sağlığıma kavuşmak için bir süre evdeyim. Durumumu açıklamayı beni seven sayan insanlara borçluyum. Herkese çok sevgiler" notunu yazdı.

Düzel oyuncu Cemre Baysel, ameliyat oldu

Oyuncu daha sonra dizi çekimlerinde aşk yaşamaya başladığı Aytaç Şaşmaz'ın ameliyat sonrası çektiği bir fotoğrafı da paylaştı.

Düzel oyuncu Cemre Baysel, ameliyat oldu

Güzel oyuncu Cemre Baysel, ameliyat olduCemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz

Güzel oyuncu Cemre Baysel, ameliyat oldu

Haberler.com - Magazin Haberleri
Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
Cadılar Bayramı partisine melek kostümüyle katılan Yasmin Erbil, pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavurdu

Cadılar Bayramı partisine melek kostümüyle katılan Yasmin Erbil, pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavurdu

 Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları

Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title