Merhum sanatçı Levent Kırca'nın yönetmen oğlu Oğulcan Kırca ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Ayça Erturan, ilk bebeğini kucağına aldı. Çift müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Peki, Ayça Erturan kimdir? Ayça Erturan kaç yaşında, nereli, kaç çocuğu var? Ayça Erturan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AYÇA ERTURAN KİMDİR, ÇOCUĞU MU OLDU?

Merhum sanatçı Levent Kırca'nın yönetmen oğlu Oğulcan Kırca ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Ayça Erturan, ilk bebeğini kucağına aldı. Çift müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Kız bebek dünyaya getiren Erturan, doğum sonrası paylaştığı ilk fotoğraflarına, "Dün akşam böyle bir şey geldi ve ben 'ANNE' oldum. Merhaba Dünya; tanıştırayım: NOVA" notunu düştü.

Oğulcan Kırca ise, "Gözünden sakınır, üzerine titrersin. Nefesini kontrol eder, uykusunda izlersin. Morali düşsün her şeyden beter, bir gülümsesin ömre bedel. @aycaerturan bir taneydi. Şimdi 'iki' oldular..." sözleriyle duygularını dile getirdi.

NOVA NE DEMEK?

Nova, isminin anlamı ise Latince "yeni" kelimesinden geliyor. Hiç yokken aniden yeni görünen yıldız anlamında kullanılıyor.

AYÇA ERTURAN KİMDİR?

1 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da doğan Ayça Erturan, Marmara Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünden mezundur. Üniversitede okurken aynı zamanda Pera Güzel Sanatlar'da oyunculuk eğitimi aldı.

BKM adıyla bilinen Beşiktaş Kültür Merkezi topluluğunun bir üyesi olan Ayça Erturan, birçok televizyon dizisinde, tiyatro oyununda ve reklam filminde rol almıştır.

İlk sinema deneyimini, Çok Film Hareketler Bunlar filmiyle yaşamıştır. 2015 yılında Faik Ergin, Oya Aydoğan, Selahattin Taşdöğen ve Eylük Öztürk gibi tanınmış oyuncuların rol aldığı Aşk Nerede adlı sinema filminde oynayan Ayça Erturan, aynı yıl Evli ve Öfkeli adlı dizide Ebru Cündübeyoğlu, Sarp Akkaya, Serkan Altunorak, Birce Akalay ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi ünlü isimlerle birlikte rol almıştır. Ayça Erturan, 31 Ağustos 2014 tarihinde Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile evlenmiştir.

OĞULCAN KIRCA KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Oğulcan Kırca, 4 Temmuz 1977 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası Levent Kırca, annesi TRT'de yazar ve yönetmenlik yapan Nur Diner'dir. Babasının Oya Başar ile evliliğinden de Umut ve Ayşe adında kardeşi vardır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema-Tv bölümünden mezun olmuştur.

Mezuniyetinin ardından Kırca Yapım'ı kurdu. İlk kısa metrajlı filmi olan Oğulcasimli'yi de bu dönemde çekti. TRT'nin desteğiyle 41. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne gönderdi. 35 mm'lik bu film yurtdışı dahil 3 bin film içinden sıyrılıp ödül aldı. 'Olacak O Kadar'da yönetmenlik yaptı.

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