Madleen gemisinde kimler var, gemidekilerin isimleri ne? Madleen gemisi kimin, hangi ülkenin? Madleen gemisi CANLI TAKİP!

İklim aktivisti Greta Thunberg, İrlandalı aktör Liam Cunningham ve iki Türk aktivisti Gazze'ye taşıyan yardım gemisi Madleen gemisine İsrail müdahaleye hazırlanıyor. İsrail'in gemiyi Aşdod limanına çekmeye hazırlandığı belirtilirken Greta Thunberg'den yeni bir açıklama geldi. Thunberg, "Canımı vermeye hazırım' dedi. Madleen gemisinde kimler var, gemidekilerin isimleri ne? Madleen gemisi kimin, hangi ülkenin?

İklim savunucusu İsveçli Greta Thungberg'in aralarında bulunduğu Özgürlük Filosu Koalisyonu 1 Haziran'da Sicilya'nın Katanya kentinde 'Madleen' isimli gemiyle Gazze'ye yardım için yola çıktı. Greta Thunberg'in yanı sıra İrlandalı aktör Liam Cunningham, Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan, Şuayb Ordu, Yasemin Acar bulunuyor.

Gazze'nin tek kadın balıkçısı Madleen Kolab'dan adını alan gemi Filistin yolundayken İsrail müdahaleye hazırlanıyor.

Freedom Flotilla Coalition (Özgürlük Filosu Koalisyonu) tarafından başlatılan Madleen gemisi, soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yasa dışı ablukasını protesto etmek ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıktı.

Katil İsrail'in 2 Mart'tan bu yana uyguladığı tam yardım ablukası, onlarca çocuğun açlıktan ölümüne yol açtı.

Bölgedeki 2,3 milyon kişinin yüzde 90'ından fazlası ciddi gıda yetersizliği ile karşı karşıya.

4 Haziran saat 04.00 GMT itibarıyla gemi Sicilya'dan yaklaşık 600 km (375 mil) mesafedeydi.

Salı gecesi, Yunan karasularının 68 km (42 mil) açığında Helen Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne ait bir insansız hava aracı Madleen üzerinde uçtu.

Daha sonra bu drone bölgeden ayrıldı.

Madleen'de 11 aktivist ve 1 gazeteci bulunuyor:

Greta Thunberg – İsveçli iklim aktivisti

Rima Hassan – Fransız-Filistinli, Avrupa Parlamentosu üyesi

Yasemin Acar – Almanya

Baptiste Andre – Fransa

Thiago Avila – Brezilya

Omar Faiad – Fransa; Al Jazeera Mubasher muhabiri

Pascal Maurieras – Fransa

Yanis Mhamdi – Fransa

Şuayb Ordu – Türkiye

Sergio Toribio – İspanya

Marco van Rennes – Hollanda

Reva Viard – Fransa

Greta Thunberg, "Ne olursa olsun denemeye devam etmeliyiz; çünkü denemeyi bıraktığımız an insanlığımızı kaybederiz" mesajını paylaştı.

Koalisyon, tüm gönüllü ve mürettebatın şiddetsiz eylem eğitimi almış ve silahsız olduğunu vurguluyor.

Gemi hangi yardımları taşıyor?

Madleen gemisinin yükü arasında şu ürünler bulunuyor:

Tıbbi malzemeler

Un

Pirinç

Bebek maması

Bebek bezi

Kadın hijyen ürünleri

Su arıtma kitleri

Koltuk değnekleri

Çocuklar için protezler

Gazze'de açlık krizi derinleşiyor

Son Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporuna göre, bölgede 1,95 milyon kişi yani nüfusun yüzde 93'ü ciddi gıda kıtlığı yaşıyor.

İsrail ve ABD destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) geçtiğimiz ay yardımların dağıtımı için yeni bir merkez kurmuştu.

Ancak bu merkez açıldıktan saatler sonra kaosa sürüklendi ve yardım dağıtım merkezlerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu son sekiz günde 100'den fazla Filistinli öldürüldü.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında 54 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail basınında donanma gemilerinin "Madleen" yelkenlisine müdahale için gönderildiğine ilişkin haberlere işaret eden Acar, "Karadaki ekibimiz tarafından bize yönelik internet karatmasının resmen başladığına dair bilgilendirildik. Ve bunu bağlantımızdaki kesintilerle görebiliyoruz, çünkü (internet) çok yavaşladı." dedi.

Gazze'den 160 deniz mili uzaklıkta olduklarını ve her an dünyayla irtibatlarının kopabileceği riskine işaret eden Acar, şu an Gazze topraklarına doğru giden uluslararası sularda olduklarını vurguladı.

"ÖNÜMÜZDEKİ 24 SAAT ÇOK KRİTİK"

FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki halka insani yardım ulaştırmak için 8 gündür denizde seyrettiklerini belirterek, "Önümüzdeki 24 saat çok kritik." dedi.

Herhangi bir İsrail müdahalesi olmaması durumunda planlarının yarın sabah Gazze'ye ulaşmak olduğunu belirten Acar, İsrail'in insani yardım gemisiyle doğrudan veya dolaylı olarak henüz irtibat kurmadığını belirtti.

Aralarında İsveçli aktivist Greta Thunberg'in de olduğu 12 kişilik ekibin moralinin yüksek olduğunu vurgulayan Acar, "Madleen gemisi İsrail'e karşı küresel bir ayaklanmanın sadece küçük bir parçası." dedi.

Uluslararası kamuoyu ve ülkelerin İsrail'in Gazze'ye düzenlediği şiddetli saldırılara ve uyguladığı ablukaya ses çıkarmadığına işaret eden Acar, "Aslında politikacıların Gazze için yapması gerekeni Madleen yelkenlisiyle yapmayı hedeflediklerini" belirterek "Biz silah taşımıyoruz. Şiddet aramıyoruz. Bizim tek isteğimiz, dünyanın bu konuda sessiz kalmaması." ifadesini kullandı.

Acar, amaçlarının "Gazze'ye uygulanan yasadışı ablukayı kaldırılması ve taşıdıkları insani yardımların açlıkla boğuşan Filistin halkına ulaştırılması olduğunu" vurguladı.