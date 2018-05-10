Lokanta Nevnihal'dan Ramazan Özelmenüsü

Tarihi Çengelköy Börekçisi Kurucuları ve Türkiye'nin önde gelen Master Cheflerinden Rafet İnce'nin ortaklığı ile hayata geçirilen gastronomi sektörünün iddialı oluşumu Lokanta Nevnihal, Ramazan ayı boyunca hem göze hem de mideye hitap eden menüsü ile akıllarda kalmaya hazır.

Dünya şehri İstanbul'un yeme içme kültüründe, Türkiye'nin doğal tarım yapan, coğrafi işaretli ve lokal ürünleri üzerine kurulu ilk konseptini hayata geçiren Lokanta Nevnihal Çengelköy Rasathane'de hizmet vermeye başladı.

Gastronomi sektöründe bir ilk olma hedefi ile toprak anadan faydalanmayı misyon edinen marka, güneşin, toprağın ve yağmurun dengesi ile özgün, mevsiminde yetişen doğal meyve, sebze et ve süt ürünlerini mutfağından eksik etmeyerek yemeklerin de sağlıklı beslenmeyi esas almıştır. Modern ve yöresel tariflerin bir araya gelerek harmanlandığı, farklı sunum ve pişirme tekniklerinin kullanılarak hazırlanan Ramazan menüsü ile farkını ortaya koyuyor. Her biri geleneksel mutfağımıza övgü niteliği taşıyan toplam 52 çeşidin (gününe özel seçmeli ) bulunduğu menünün fiyatı kişi başı 120 TL, sahur menüsü ise, iki kişi 95 TL' dir.

Geleneksel Lezzetlerin Modern Dokunuşlarla Buluştuğu Yer ; Lokanta Nevnihal ', İftar ve Sahur Menüleri ile akıllarda kalmaya hazır!

Boğaza yakın lokasyonu, huzur veren doğa manzarası, otantik mimarisi ile alışılmışın dışında bir çizgiye sahip olan mekan, ramazan menüsüne ek sahur menüsü ile de hizmet verecektir. Tecrübeli Master Chef Rafet İnce ve ekibi, Ramazan ayı boyunca hem görsel şölen hem de geniş yelpazeli menüsü ile misafirlerine unutulmayacak bir ziyafet sunmaya hazırlanııyor. Kuşhaneden Çorbalar, Toprak Anadan

İftariyelik, Somatçıdan Başlangıçlar, Çeşnici Başı Misk _i Amber

Ara sıcaklar ve 7 bölge Anadolu mutfak kültürü lezzet rotası bunlardan bazıları..

Türkiye' nin her bölgesinden enfes tatların buluştuğu tamamen doğal ve sağlıklı menü, şefin spesiyalleri ile 52 çeşit (seçmeli) alternatifleriyle misafirlerini ağırlamaya hazır.

Bahçede harika sunumla tatlı – şerbet keyfi ile muhteşem final..

Lokanta Nevnihal, farklı konseptleri ile size bu konuda da alternatif seçenekler sunuyor. Misafirlerine Ramazan ayı boyunca geleneksel lezzetleri buluşturmanın dışında bir de huzurlu, doğayla iç içe olduğunuz bahçesinde yemek sonrası tatlı ve şerbet keyfi yaratıyor. Misk_i Amber, Şehzade, Demir hindi, Hatay Kireçte Balkabağı,Kırklareli Hayrabolu tatlısı, Aydın Pekmezde Pişirilmiş İncir uyutması ve Mersin Kerebiç tatlısı, Köpük helva bunlardan bir kaçı.

Ramazan Menüsü

Kuşhaneden Çorbalar

Etli humus Çorbası

Sakızlı mercimek Çorbası

Sebzeli horoz çorbası

Kıymalı tarhana

Pirpirim aşı

Ezogelin

Her gün 1 tanesi servis edilecek

Toprak Anadan sunar

İftariyelik

Kastamonu pastırma

Edirne Ezine peyniri

Konya obruk peyniri

Isparta kaymak

Çanakkale domates reçeli

Bingöl balı

Karaman köpük helva

Gaziantep kekikli biber salçası

Kudüs hurması

Aydın kuru incir

Taze Sakarya ballı ceviz

Hatay halhalı zeytin

Somatçıdan Başlangıçlar

Hummus üstü kıbbeh

Mutabbel

Muhammara

Zeytin kavurması

Ekşi dutlu yaprak sarma

Topraktan Masaya Anadolu

Salatalar

Konya obruk peyniri Çipahorta Salatası

Erzincan Tulumu Pancar Salatası

Gaziantep bez tulum salatası

Her gün 1 tanesi servis edilecek

Çeşnici Başı Misk _i Amber

Ara sıcaklar

Yağ somunu

Kilis Ayvalı Fındık lahmacun

Etli kuru patlıcan

Rize kuru fasülye

Tokat bez sucuklu yumurta

Konya etli ekmek

Hingel Mantısı Üçlüsü

Etli keşkek

Celem ezmesi

Her gün 3 tanesi servis edilecek

Çiftçi Tarlasından Odun Fırınına

Ekmekler

Ramazan pidesi

Tam tahıllı siyah ekmek

Erikli siyez ekmeği

7 bölge Anadolu mutfak kültürü lezzet rotası

Ana yemekler

Pazartesi Bingöl Dana Yanağı, Buharide Arpa Şehriye Aşı

Salı Tirit Buğday Aşı gravyer peynirli

Çarşamba Sufi konya furun kebabı,acem pilavı

Perşembe Gaziantep Ala nazik mağara yoğurdu

Cuma Patates kavurmalı süt külbastı

Cumartesi Bingöl Dana Yanağı, Buharide Arpa Şehriye Aşı

Pazar Sufi konya furun kebabı,acem pilavı

Her gün 1 tanesi servis edilecek

Her anı görmeye değer tatlım

Hatay Kireçte Balkabağı

Kırklareli Hayrabolu tatlısı

Aydın Pekmezde Pişirilmiş İncir uyutması

Adana Şam tatlısı

Mersin Kerebiç tatlısı Köpük helva

AfyonVişneli Ekmek Kadayıfı

Rize Kuru Elmalı ve Portakallı Fırın Sütlaç

Her gün 2 tanesi servis edilecektir

Doğranmış taze mevsim meyveleri

Şerbetler

Misk_i Amber

Şehzade

Demir hindi

Gül

Çay ve dibek kahvesi ikramımızdır.

Ramazan Sahur Menü

Topraktan masaya

Edirne,Ezine peyniri, Balıkesir örğü peyniri, Balıkesir lor

Gemlik, Siyah ve yeşil zeytin, Çanakkale domates, Çengelköy, salatalık, Vakfıkebir Tereyağ,

Çanakkale domates reçeli Didim turunç reçeli, Bingöl,Petek bal

Adapazarı,kaymak,Gaziantep kekikli biber salçası,Hatay,muhammara, Ekşi dutlu yaprak sarma, Çengelköy kol böreği, Anne keki sahanda tereyağlı yumurta,

Bahçemizden eğe otlar,

Anadoludan,ekmek sepeti, simit

Adres: Küçüksu Mahallesi Mustafa Düzgünman Caddesi No: 4 Çengelköy/İSTANBUL

Tel: 0216 332 13 34