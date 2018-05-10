Lokanta Nevnihal'dan Ramazan Özelmenüsü
Lokanta Nevnihal, Ramazan ayı boyunca hem göze hem de mideye hitap eden menüsü ile akıllarda kalmaya hazır.
Tarihi Çengelköy Börekçisi Kurucuları ve Türkiye'nin önde gelen Master Cheflerinden Rafet İnce'nin ortaklığı ile hayata geçirilen gastronomi sektörünün iddialı oluşumu Lokanta Nevnihal, Ramazan ayı boyunca hem göze hem de mideye hitap eden menüsü ile akıllarda kalmaya hazır.
Dünya şehri İstanbul'un yeme içme kültüründe, Türkiye'nin doğal tarım yapan, coğrafi işaretli ve lokal ürünleri üzerine kurulu ilk konseptini hayata geçiren Lokanta Nevnihal Çengelköy Rasathane'de hizmet vermeye başladı.
Gastronomi sektöründe bir ilk olma hedefi ile toprak anadan faydalanmayı misyon edinen marka, güneşin, toprağın ve yağmurun dengesi ile özgün, mevsiminde yetişen doğal meyve, sebze et ve süt ürünlerini mutfağından eksik etmeyerek yemeklerin de sağlıklı beslenmeyi esas almıştır. Modern ve yöresel tariflerin bir araya gelerek harmanlandığı, farklı sunum ve pişirme tekniklerinin kullanılarak hazırlanan Ramazan menüsü ile farkını ortaya koyuyor. Her biri geleneksel mutfağımıza övgü niteliği taşıyan toplam 52 çeşidin (gününe özel seçmeli ) bulunduğu menünün fiyatı kişi başı 120 TL, sahur menüsü ise, iki kişi 95 TL' dir.
Geleneksel Lezzetlerin Modern Dokunuşlarla Buluştuğu Yer ; Lokanta Nevnihal ', İftar ve Sahur Menüleri ile akıllarda kalmaya hazır!
Boğaza yakın lokasyonu, huzur veren doğa manzarası, otantik mimarisi ile alışılmışın dışında bir çizgiye sahip olan mekan, ramazan menüsüne ek sahur menüsü ile de hizmet verecektir. Tecrübeli Master Chef Rafet İnce ve ekibi, Ramazan ayı boyunca hem görsel şölen hem de geniş yelpazeli menüsü ile misafirlerine unutulmayacak bir ziyafet sunmaya hazırlanııyor. Kuşhaneden Çorbalar, Toprak Anadan
İftariyelik, Somatçıdan Başlangıçlar, Çeşnici Başı Misk _i Amber
Ara sıcaklar ve 7 bölge Anadolu mutfak kültürü lezzet rotası bunlardan bazıları..
Türkiye' nin her bölgesinden enfes tatların buluştuğu tamamen doğal ve sağlıklı menü, şefin spesiyalleri ile 52 çeşit (seçmeli) alternatifleriyle misafirlerini ağırlamaya hazır.
Bahçede harika sunumla tatlı – şerbet keyfi ile muhteşem final..
Lokanta Nevnihal, farklı konseptleri ile size bu konuda da alternatif seçenekler sunuyor. Misafirlerine Ramazan ayı boyunca geleneksel lezzetleri buluşturmanın dışında bir de huzurlu, doğayla iç içe olduğunuz bahçesinde yemek sonrası tatlı ve şerbet keyfi yaratıyor. Misk_i Amber, Şehzade, Demir hindi, Hatay Kireçte Balkabağı,Kırklareli Hayrabolu tatlısı, Aydın Pekmezde Pişirilmiş İncir uyutması ve Mersin Kerebiç tatlısı, Köpük helva bunlardan bir kaçı.
Ramazan Menüsü
Kuşhaneden Çorbalar
Etli humus Çorbası
Sakızlı mercimek Çorbası
Sebzeli horoz çorbası
Kıymalı tarhana
Pirpirim aşı
Ezogelin
Her gün 1 tanesi servis edilecek
Toprak Anadan sunar
İftariyelik
Kastamonu pastırma
Konya obruk peyniri
Isparta kaymak
Çanakkale domates reçeli
Bingöl balı
Karaman köpük helva
Gaziantep kekikli biber salçası
Kudüs hurması
Aydın kuru incir
Taze Sakarya ballı ceviz
Hatay halhalı zeytin
Somatçıdan Başlangıçlar
Hummus üstü kıbbeh
Mutabbel
Muhammara
Zeytin kavurması
Ekşi dutlu yaprak sarma
Topraktan Masaya Anadolu
Salatalar
Konya obruk peyniri Çipahorta Salatası
Erzincan Tulumu Pancar Salatası
Gaziantep bez tulum salatası
Her gün 1 tanesi servis edilecek
Çeşnici Başı Misk _i Amber
Ara sıcaklar
Yağ somunu
Etli kuru patlıcan
Rize kuru fasülye
Tokat bez sucuklu yumurta
Konya etli ekmek
Hingel Mantısı Üçlüsü
Etli keşkek
Celem ezmesi
Her gün 3 tanesi servis edilecek
Çiftçi Tarlasından Odun Fırınına
Ekmekler
Ramazan pidesi
Tam tahıllı siyah ekmek
Erikli siyez ekmeği
7 bölge Anadolu mutfak kültürü lezzet rotası
Ana yemekler
Pazartesi Bingöl Dana Yanağı, Buharide Arpa Şehriye Aşı
Salı Tirit Buğday Aşı gravyer peynirli
Çarşamba Sufi konya furun kebabı,acem pilavı
Perşembe Gaziantep Ala nazik mağara yoğurdu
Cuma Patates kavurmalı süt külbastı
Cumartesi Bingöl Dana Yanağı, Buharide Arpa Şehriye Aşı
Pazar Sufi konya furun kebabı,acem pilavı
Her gün 1 tanesi servis edilecek
Her anı görmeye değer tatlım
Hatay Kireçte Balkabağı
Kırklareli Hayrabolu tatlısı
Aydın Pekmezde Pişirilmiş İncir uyutması
Mersin Kerebiç tatlısı Köpük helva
AfyonVişneli Ekmek Kadayıfı
Rize Kuru Elmalı ve Portakallı Fırın Sütlaç
Her gün 2 tanesi servis edilecektir
Doğranmış taze mevsim meyveleri
Şerbetler
Misk_i Amber
Şehzade
Demir hindi
Gül
Çay ve dibek kahvesi ikramımızdır.
Ramazan Sahur Menü
Topraktan masaya
Edirne,Ezine peyniri, Balıkesir örğü peyniri, Balıkesir lor
Gemlik, Siyah ve yeşil zeytin, Çanakkale domates, Çengelköy, salatalık, Vakfıkebir Tereyağ,
Çanakkale domates reçeli Didim turunç reçeli, Bingöl,Petek bal
Adapazarı,kaymak,Gaziantep kekikli biber salçası,Hatay,muhammara, Ekşi dutlu yaprak sarma, Çengelköy kol böreği, Anne keki sahanda tereyağlı yumurta,
Bahçemizden eğe otlar,
Anadoludan,ekmek sepeti, simit
Adres: Küçüksu Mahallesi Mustafa Düzgünman Caddesi No: 4 Çengelköy/İSTANBUL
Tel: 0216 332 13 34