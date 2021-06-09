Liste Geri Güncel Başkan Atay'dan Kadınlara Hem Söz Hem de Yeni Bir Müjde

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın eğitim projelerinden biri olan 'Kadınlar İçin Online İngilizce Eğitimi'nde başarı gösteren kadınlara yönelik plaket ve katılım belgesi dağıtım töreni düzenlendi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın eğitim projelerinden biri olan 'Kadınlar İçin Online İngilizce Eğitimi'nde başarı gösteren kadınlara yönelik plaket ve katılım belgesi dağıtım töreni düzenlendi.

Efeler Belediyesi Menderes Parkı'nda gerçekleşen törende, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay tarafından, online İngilizce eğitimlere katılan 280 kadın arasından başarı gösteren 70 kadına katılım belgesi ve üstün başarı gösteren 6 kadına ise plaket verildi.

Online İngilizce eğitimlerinin devam edeceğini söyleyen Başkan Atay, katılımcılara bir sonraki eğitim programından sonra Avrupa'ya gitme sözü verdi. Hayata geçirdiği tüm projeler ve çalışmalarında kadınlara yönelik pozitif ayrımcılıkla dikkati çeken Başkan Atay, konuşmasında kadınlara verecekleri bir müjdeyi daha önümüzdeki hafta duyuracaklarını belirtti.

"KADINLARA NE KADAR HİZMET ETSEK AZ"

Ülkenin kurtuluşunda, bağımsızlığa kavuşmasında kadınların çok ama çok büyük bir rolü olduğu inancında olan bir kişi olduğunu ifade eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, şöyle konuştu:

"Kadınlara ne kadar hizmet etsek azdır. Hepinizin ellerinden, alınlarından öpüyorum. Hepiniz sağ olun var olun. Öğrenmenin yaşı yok derler. Bir şeylerin eksik olduğunu kendiniz hissettiğiniz zaman, o eksikliği gidermek için bir çaba sarf etmeniz gerekiyor. Bu da yetmiyor, o çaba sarf etmenizi gerektirecek ortamın sağlanması gerekiyor. Benim görevim sizin yaşantınızı güzelleştirecek, renklendirecek, yaşantınızın kalitesini arttıracak olan o isteklerinizin altyapısını, ortamını gerçekleştirmek. İngilizce eğitimi bunların başındaydı. Daha birçok proje hayata geçireceğiz. Önümüzdeki hafta kadınlarımız için bir başka müjde daha vereceğim. Bu hafta gerçekleştireceğimiz başka bir çalışmanın müjdesini de önümüzdeki hafta vereceğim. "

"YALNIZCA KADINLARIN ÇALIŞACAĞI FABRİKA KURUYORUZ"

Yalnızca kadınların çalışacağı Tarımsal Ürün Fabrikası Projesi'nden de bahseden Başkan Atay sözlerini şöyle sürdürdü:

"En çok enginarın yetiştiği ilçe efeler ilçesi. En iyi enginarın yetiştiği ilçe de efeler ilçesi. Ama enginar deyince Türkiye'de herkesin aklına Urla geliyor değil mi? Bizim kendi değerlerimizi topluma kabul ettirememe gibi bir eksikliğimiz var. Fabrika kuruyoruz. Bir belediye ilk kez bir enginar fabrikası kuruyor ve bu fabrikada yalnızca kadınlar çalışacak. Bu bile çok önemli bir şey. " Atay eğitimle ilgili olarak ise, "Uluslararası bir dil bilmek çok önemli. Dün Halk Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığımız protokol kapsamında genç arkadaşlarımızın eğitimlerine katkı sağlayıp, iş bulmalarını daha kolaylaştıracak, yeteneklerini arttıracak olan ortamları, o sınıfları sağlayacak bir görev üstlendim, onu da yerine getireceğim. " dedi.

"CESARETİNİZ VE MÜCADELE AZMİNİZDEN DOLAYI KUTLUYORUM"

Konuşmasının sonunda online İngilizce eğitimlerine katılan kadınlara içten bir teşekkür ile seslenen Başkan Atay, "Sizleri kutluyorum. Cesaretiniz olduğu için, yılmadığınız için, mücadele azminizden ve öğrenme isteğinizden dolayı kutluyorum. Hep birlikte bu başarının bir ödülü olarak sizlere gelecek kurstan sonra yurt dışına götürme sözü veriyorum. Katılıp başarılı olan arkadaşları kutluyorum. Katılma cesareti gösteren arkadaşlarımı da kutluyorum. Onlara da gelecek kurslarda başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. " diye konuştu.

KADINLARDAN BAŞKAN ATAY'A TEŞEKKÜR

Üstün başarısından dolayı plaket almaya hak kazanan kadınlardan, Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi Müdür Yardımcısı Ayşen Altuntaş şunları söyledi:

"Öncelikle çok heyecanlıyım. Ben de bir eğitimciyim. Çok yoğun çalışıyoruz. Çalışırken tek düşündüğüm şuydu; kafamızın dağılabileceği ya da farklı bir ülkeye gittiğimizde iletişimi ve anlayabilmeyi, anlatabilmeyi nasıl yapabiliriz? Bu yüzden bize böyle bir fırsat sunuldu. Özellikle ülkemizde kadınlara biraz daha fırsat sunulmalı. Gerçekten Efeler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Fatih Atay'ın bu konudaki desteği çok önemli. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Böylesine bir fırsatı sunduğu için başkanımızın huzurunuzda projeyi düşünen, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Özellikle başkanımıza ve enerjisiyle serüvenimize renk katan öğretmenimiz İlke Toyran'a bütün kadınlar adına teşekkür etmek istiyorum, eğitimlerin devamını merakla bekliyoruz. "

Kaynak: Habermetre