Lise öğrencileri Türkiye'nin adını dünyaya duyurdu
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Lise öğrencileri Türkiye'nin adını dünyaya duyurdu

İhlas Haber Ajansı / Huriye Ferah Vanlı - Haberler | Güncel

Lise öğrencileri Türkiye'nin adını dünyaya duyurdu İki lise öğrencisinin projesine ödül yağdı Lise öğrencisi Kerem Bayhan, kamyonlara arkadan çarpan otomobillerdeki can kaybının azaltılmasını sağlamak amacıyla geliştirdiği projesiyle, Dilay Dal ise ampütasyon geçirmiş insanların yeniden...

Lise öğrencileri Türkiye'nin adını dünyaya duyurdu

İki lise öğrencisinin projesine ödül yağdı

KOCAELİ - Lise öğrencisi Kerem Bayhan, kamyonlara arkadan çarpan otomobillerdeki can kaybının azaltılmasını sağlamak amacıyla geliştirdiği projesiyle, Dilay Dal ise ampütasyon geçirmiş insanların yeniden yürümesini sağlayan yeni teknoloji bir robotik protezi ile REGENERON ISEF'te dünya 4'üncüsü oldu.

Galatasaray Lisesi'nde okuyan 11. sınıf öğrencisi Kerem Bayhan ve özel bir lisede makine bölümünü okuyan 12. sınıf öğrencisi Dilay Dal (17), Türkiye ve dünya çapında önemli projelere imza attı. Kerem Bayhan, 'Kamyonlara Arkadan Çarpan Otomobillerdeki Can Kaybının Azaltılmasını Sağlayacak Elektro-Mekanik Çözüm Önerisi' adlı projeyi geliştirdi. Dilay Dal ise ampütasyon geçirmiş insanların yeniden yürümesini sağlayan yeni teknoloji bir robotik protez geliştirdi. Gençlerin başarılı projeleri, ABD'de düzenlenen Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı olan REGENERON ISEF'te derece elde etti.

Türkiye'yi gururlandırdılar

Kerem Bayhan, araçların kaput kısmına uygulanabilecek mekanizma sayesinde kaza şiddetini azaltacak proje ile TÜBİTAK'ın düzenlediği 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına katıldı. Burada Fizik alanında Marmara 1'incisi ve Türkiye 2'ncisi olan Bayhan'ın projesi, dünyanın en büyük üniversite öncesi bilimsel araştırma fuarı olan REGENERON ISEF'te temsil etmek üzere TÜBİTAK tarafından seçildi. Proje, 16-21 Mayıs arasında düzenlenen yarışmada 'Büyük Ödül Kategorisinde Makine Mühendisliği' alanında da dünya 4'üncüsü oldu. Dilay Dal da REGENERON ISEF'te 'Robotik ve Akıllı Makineler alanında dünya 4'üncüsü olarak büyük ödül almaya hak kazandı. 22 kategoride 78 ülkeden 1800 öğrencinin katıldığı yarışmada büyük başarı elde eden Dilay Dal ve Kerem Bayhan, Türkiye'yi gururlandırdı.

"Ülkeme derece getirmek beni mutlu etti"

Amerika'da düzenlenen yarışmanın, bu yıl pandemi dolayısıyla online olarak düzenlendiğini kaydeden Dal, "Derece elde ettiğim için çok mutlu oldum. Türkiye'ye derece getirmiş olmak beni çok gururlandırdı. Ata'mızın ilim ve irfana yönlendirdiği gençlerden biri olarak ülkeme derece getirmek beni çok mutlu etti" dedi.

"Robotik protez geliştirdim"

Yarışmaya, 'Robotik ve Akıllı Makinalar' kategorisinden katıldığını anlatan Dal, "Projemin ise 'Sumro'. Ampütasyon geçirmiş insanların yeniden yürümesini sağlayan yeni teknoloji robotik protez geliştirdim" diye konuştu. Hedeflerinden bahseden Dilay Dal, şu ifadeleri kullandı; "İleride kendime daha çok şey katabileceğim, güzel projelere imza atabileceğim üniversite ortamında eğitimimi tamamlamak istiyorum. Bilgisayar mühendisliği okumak istiyorum. Çalışma alanında farklı disiplinlerin olduğu bir meslek hayal ediyorum. Aynı zamanda bu tarz projelere katılımın artmasını istiyorum. Kadınların bilim ve teknolojideki yerinin önemli olduğunu düşünüyorum ve herkesin bilime katkı sağlamasını istiyorum"

"Bu kadarını beklemiyordum"

Yarışmaya, 'Makine Mühendisliği' alanında katıldığını ve dünya 4'üncüsü olduğunu kaydeden Kerem Bayhan, "Elektrik Mühendisliği Enstitüsü'nden Dünya 1'inciliği ödülünü alarak, burs kazandım. Türkiye'de de TÜBİTAK'ın düzenlediği liseler arası proje yarışmasında fizik alanında Türkiye 2'ncisi olmuştum. REGENERON ISEF'te bu kadar derece elde edeceğimi beklemiyordum. Özellikle özel ödülde 1'nci seçildiğimde çok mutlu oldum. 1'ncilik ayrı bir şey, bir sürü kişiyle yarışıyorsunuz. Aynı zamanda ülkemin adının orada söylenmesi beni çok gururlandırdı" diye konuştu.

Bayhan, projesini gerçek hayatta da geliştirmek istediğini belirterek, ileri de tıp fakültesi okumak istediğini ve 'tıp teknolojileri ile makinaları' üzerine odaklanacağını sözlerine ekledi.

Lise öğrencileri Türkiye'nin adını dünyaya duyurdu
Lise öğrencileri Türkiye'nin adını dünyaya duyurdu
Lise öğrencileri Türkiye'nin adını dünyaya duyurdu
Lise öğrencileri Türkiye'nin adını dünyaya duyurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Huriye Ferah Vanlı

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