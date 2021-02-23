Lazio - Bayern Münih maçı hangi kanalda? Lazio - Bayern Münih maçı özet izle! Lazio - Bayern Münih maçı kaç kaç bitti?

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu, büyük bir heyecanla devam ediyor. Bugün oynanan Lazio - Bayern Münih maçı hangi kanalda? Lazio - Bayern Münih maçı kaç kaç bitti? futbolseverler merak ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Lazio - Bayern Münih maçı 23 Şubat bugün saat 23.00'da başladı. Dünyanın takip ettiği maçta Lazio - Bayern Münih maçı hangi kanalda? Lazio - Bayern Münih maçı kaç kaç bitti? sorularının yanıtı sizlerle!

LAZİO - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Lazio - Bayern Münih maçı 23 Şubat tarihinde Roma'da Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanmaya başladı. Lazio - Bayern Münih maçıBein Sports 1 ve CBC Sport kanallarında canlı yayınlanıyor. Ayrıca Digiturk 77, Kablo TV 232 ve web üzerinden izlenebilmektedir.

LAZİO - BAYERN MÜNİH MAÇI ÖZET İZLE!

1' Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

1' Joshua Kimmich ile Bayern Münih takımı köşe vuruşu kullanacak.

1' Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Joshua Kimmich ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

1' Alphonso Davies rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

6' Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Alphonso Davies, Sergej Milinkovic-Savic tarafından faulle durduruluyor.

6' Bayern Münih, David Alaba ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

7' Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Joshua Kimmich ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

7' Bayern Münih, Joshua Kimmich ile köşe vuruşu kullanıyor.

8' Jerome Boateng – Sergej Milinkovic-Savic mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada Lazio lehine faul kararı veriyor.

8' Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Lazio adına Patric Gabarron kullanacak.

9' Ciro Immobile ile Jerome Boateng arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Ciro Immobile. Yarı alanın ortalarından Bayern Münih takımı oyuna başlayacak.

9' GOL! Robert Lewandowski Bayern Münih takımını öne geçiren golü atıyor.

9' Bayern Münih, Leon Goretzka ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

11' Joaquin Correa, orta yuvarlağa yakın bir noktada Leon Goretzka tarafından faule maruz kalıyor.

11' Lazio takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lucas Leiva.

12' Bayern Münih takımından Robert Lewandowski sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

13' Joshua Kimmich rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

13' Rakip yarı alanın ortalarında bulunan Ciro Immobile için ofsayt bayrağı kalkıyor.

14' Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Joshua Kimmich ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

14' Bayern Münih, Leroy Sane ile köşe vuruşu kullanıyor.

14' Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Leroy Sane ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

15' Joaquin Correa, Leon Goretzka tarafından faulle durdurulduğu için Lazio orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

15' Lazio takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Luis Alberto.

15' Adam Marusic, altıpas üzerinde Niklas Süle tarafından faule maruz kalıyor.

15' Lazio takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Pepe Reina.

16' Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Manuel Lazzari ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

17' Bu dakikada Bayern Münih takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Leroy Sane tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

18' Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Manuel Lazzari ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

18' Patric Gabarron ceza sahası içinde altıpas üzerinde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

19' Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Manuel Lazzari ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

20' Francesco Acerbi ile Robert Lewandowski arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Francesco Acerbi.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Bayern Münih takımı oyuna başlayacak.

20' Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Bayern Münih adına Joshua Kimmich kullanacak.

20' Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Leroy Sane, Adam Marusic tarafından faulle durduruluyor.

20' Bayern Münih takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Leroy Sane geçiyor.

23' Ceza sahası içinde topla buluşan Luis Alberto, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Manuel Neuer kurtarıyor.

24' GOL! Jamal Musiala ile Bayern Münih farkı 2'ye çıkarıyor.

24' Leon Goretzka, gol pasını veren isim.

26' Sergej Milinkovic-Savic, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Manuel Neuer kurtarıyor.

26' Luis Alberto, Niklas Süle tarafından faulle durduruluyor. Lazio, orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

27' Lazio, Lucas Leiva ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

27' Ciro Immobile, Leon Goretzka tarafından faulle durdurulduğu için Lazio, orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

27' Lazio, Luis Alberto ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

27'Lazio, Luis Alberto ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

28' Lazio takımında Luis Alberto, sarı kart görüyor.

28' Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Luis Alberto tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.

30' Atak yönüne göre sağ taç çizgisine yakın bir yerde Joaquin Correa topla buluşuyor, ancak hakem pozisyonun ofsayt olduğuna karar veriyor.

31' Lazio takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Mateo Musacchio çıkıyor ve yerine Senad Lulic oyuna giriyor.

35' Bayern Münih takımından Robert Lewandowski tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

36' Patric Gabarron rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

37' Rakip ceza sahası önünde bulunan Ciro Immobile için ofsayt bayrağı kalkıyor.

LAZİO - BAYERN MÜNİH MAÇI KAÇ KAÇ?

UEFA Şampiyonlar Ligi Lazio - Bayern Münih maçı 42. dakikada Lazio 0 - 3 Bayern Münih skoruyla devam ediyor.

Maç bittikten sonra skor ve özet güncellenecektir.