Labubu operasyonu nedir? Labubu neden yasaklandı? - SON DAKİKA

Renkli tasarımı ve farklı figürleriyle dikkat çeken Labubu bebeklerinin yasaklanıp yasaklanmadığı ve bu kararın neden alındığı büyük merak konusu oldu. Özellikle gençler arasında hızla yayılan bu figürlerin ne olduğu, nereden çıktığı ve neden tartışmalara konu olduğu ise araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Labubu nedir? Labubu operasyonu nedir? Labubu neden yasaklandı? İşte, merak edilen tüm detaylar…

LABUBU OPERASYONU NEDİR?

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda yapılan iki ayrı operasyonda, toplam 132 adet Labubu peluş oyuncağına el konuldu. Oyuncakların, beyan edilmeden ülkeye sokulmak istendiği ve toplam piyasa değerinin yaklaşık 659 bin TL olduğu açıklandı.

Yurt dışından getirilen bu ürünlerin ticari miktarda olması, yasal vergilerden kaçırılması nedeniyle "kaçakçılık" kapsamında değerlendirildi. Operasyon, gümrük risk analizleri doğrultusunda titizlikle yürütüldü.

Labubu operasyonu nedir

LABUBU NEDEN YASAKLANDI?

Labubu bebekleri son dönemde sosyal medyada ciddi bir popülerlik kazandı. Öte yandan bazı ülkelerde —örneğin Irak'ın Erbil bölgesinde— Labubu bebekleri, yerel değerlere ve kültürel hassasiyetlere uygun bulunmadığı gerekçesiyle resmen yasaklandı. Aynı şekilde, İngiltere'de bazı perakende noktalarında, satış günlerinde yaşanan izdiham ve güvenlik riskleri nedeniyle ürün satışları geçici olarak durduruldu.

Labubu neden yasaklandı

LABUBU TÜRKİYE'DE YASAKLANDI MI?

Labubu bebeklerine yönelik bir satış yasağı ya da resmi toplatma kararı bulunmuyor. Türkiye'de halen yasal yollarla ithal edilmiş Labubu oyuncaklarının satışı yapılabiliyor. Gündemdeki olay, ürünlerin yasal prosedürler dışında ülkeye sokulmasıyla ilgili bir gümrük işlemi olarak öne çıkıyor.