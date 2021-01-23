Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Yaşar kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Yaşar karakterini canlandıran Cezmi Baskın kimdir?

Show TV'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi büyük bir beğeni topluyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları merak ediliyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Yaşar kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Yaşar karakterini canlandırıan Cezmi Baskın kimdir?

Cezmi Baskın'ın başrollerinde olduğu Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Karadeniz'in Ordu ilinde çekimleri devam eden Kuzey Yıldızı İlk Aşk Yaşar kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Yaşar karakterini canlandıran Cezmi Baskın kimdir? İşte detaylar haberimizde...

KUZEY YILDIZI İLK AŞK: YAŞAR GERÇEK ADI NEDİR?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Yaşar karakterini "Cezmi Baskın" canlandırıyor. Cezmi Baskın'ın dizideki karakterinin adı "Yaşar Kadıoğlu"dur.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK: YAŞAR KADIOĞLU KARAKTERİ

Yıldız'ın ellili yaşlardaki babasıdır Yaşar Kadıoğlu. Eskiden en yakın dostu olan Şeref Mollaoğlu, yirmi yıl önce en azılı düşmanı oluvermiştir. Öyle ki birinin selam verdiğinden diğeri yüz çevirmiş, birinin alışveriş yaptığı dükkândan diğeri ayağını kesmiştir. Kuzey'in gelişiyle hiçbir zaman küllenmeyen düşmanlık daha da alevlenecektir.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK CEZMİ BASKIN KİMDİR?

Cezmi Baskın 11 Mart 1949 yılında İstanbul'da doğan, Türk oyuncu ve yönetmendir.

OYUNCULUK

İlk yılları

Cezmi Baskın, tiyatroya Bakırköy Halkevi'nde amatör olarak başladı. Daha sonra aynı tiyatroda stajyer oyuncu olarak çalıştı. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde tahsilini tamamlayan Cezmi Baskın, Ayla Algan ve Beklan Algan'ın eğitmenliğini üstlendiği LCC Language and Culture Center'da tiyatro eğitimi aldı. Bir süre Grup Oyuncuları'nda çalışan sanatçı, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları'nda da çalıştı. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda zorunlu şehir değiştirmeler ve askerlik süresi hariç uzun yıllar hizmet verdi. Bu tiyatronun genç oyuncular yetiştirme çabalarına eğitmen olarak katıldı.

AST yılları

İzmir Devlet Tiyatrosu'nda iki sezon oynadı fakat daha sonra tekrar Ankara Sanat Tiyatrosu'na geri döndü. TRT'de dramalarda oynadı, az da olsa dublaj çalışmaları yaptı. Sinema filmleri, TV dizileri ve tiyatroyu yan yana yürütmeye çalışan Baskın, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Gökkuşağı Oyuncuları'nda çok sayıda oyun yönetti ve gençlik oyunları sahneledi.

Yurt dışı çalışmaları

Yurt dışında gözlem ve inceleme gezileri yaptı. Oradaki Türk ve yabancılara eğitmen olarak deneyimlerini aktarmaya çalıştı. Yurt dışında Türklerin yaptığı oyunlarda oynadı. Avusturya'da Afro - Asiatische Institut'da workshop çalışmaları yapan Cezmi Baskın, kendi projelerini de Avrupa'nın çeşitli kentlerinde uyguladı ve oynadı. Robert Schneider'in Pislik isimli oyunu ile İsviçre, Avusturya ve Almanya'ya turne düzenledi.

Günümüz

Bugüne kadar hiçbir reklam filminde rol almayan Cezmi Baskın, ÇASOD (Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği) ve FIA (Uluslararası Aktörler Federasyonu) üyesidir.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nin geleneksel Nazım Günleri'nde, Yılmaz Onay tarafından, okuma tiyatrosu olarak sahnelenen Nâzım Hikmet oyunlarında, 2004 yılından bu yana gönüllü olarak rol almaktadır.

ÖZEL YAŞAMI

Kalabalıktan uzak, sakin ve özel ortam olarak değerlendirdiği Bozcaada'da evi olan Cezmi Baskın oyunculuktan arta kalan zamanlarda İstanbul'dan kaçıp, özenle uğraştığı üzüm bağlarıyla ilgilenmektedir.

OYNADIĞI DİZİLER

Kayıtdışı (2017)

Nerdesin Birader? (2017)

Rüzgarın Kalbi (2016)

Bana Baba Dedi (2015)

Roman Havası (2014)

Gurbette Aşk (2014)

Her Şey Yolunda Merkez (2013)

Bizim Okul (2013)

Akasya Durağı (2011)

Tatlı Bela Fadime (2007)

Fırtına (2006)

Çılgın Yuva (2005)

Ayrılsak da Beraberiz (2003)

Akasya Pasajı (2000)

Yılan Hikayesi (2000)

İkinci Bahar (1998)

İlişkiler (1997)

Ruhsar (1997)

Aile Bağları (1991)

Bizimkiler (1991)

SİNEMA

Bebek Geliyorum Demez (2018)

Murtaza (2017)

İlk Öpücük (2017)

Kaç Kaçabilirsen (2017)

Ekşi Elmalar (2016)

Hadi İnşallah (2014)

Mucize (2014)

Sadece Sen (2014)

Bizum Hoca (2013)

Şevkat Yerimdar (2013)

Sürgün İnek (2013)

Hükümet Kadın (2012)

Ya Sonra (2011)

Devrimden Sonra (2011)

New York ta Beş Minare (2010)

Aşk Tesadüfleri Sever (2010)

Rina (2009)

Neşeli Hayat (2009)

Güneşi Gördüm (2009)

Gecenin Kanatları (2009)

Beyaz Melek (2007)

Unutulmayanlar (2006)

Maskeli Beşler-Irak (2006)

Kısık Ateşte 15 Dakika (2006)

Organize İşler (2005)

Kahpe Bizans (1999)

Duruşma (1999)

Düttürü Dünya (1988)

El Kapıları (1988)

Yasak Cennet (1987)

Yolun Sonundaki Karanlık (1987)

Çark (1987)

TİYATRO

Bir Picasso Lütfen

İstanbulname

Balım Müzikali

Ağır Roman

Memleketimden İnsan Manzaraları

Helikopter

Düğün Ya da Davul

Örnek Suçlar

Pislik

Teneke

ÖDÜLLER

10. ÇASOD Oyuncu Ödülleri 2003 'Jüri Özel Ödülü' (Dokuz)

14. Altın Koza Film Festivali 2007

'En İyi Erkek Oyuncu' ödülü (Beynelmilel)

6. Pune International Film Festival 2008 (Hindistan)

'En İyi Erkek Oyuncu' ödülü (Beynelmilel)

7. Karachi International Film Festival 2009 (Pakistan)

'En İyi Başrol Oyuncusu' ödülü (Beynelmilel)

KUZEY YILDIZI İLK AŞK KONUSU NEDİR?

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşıyor. Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan dizide; Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK OYUNCULARI KİMLERDİR?

İsmail Demirci: Kuzey Mollaoğlu

Aslıhan Güner: Yıldız Kadıoğlu Mollaoğlu

Toygan Avanoğlu: Sefer Kadıoğlu

Gizem Güneş: Feride Mollaoğlu

Aslıhan Kapanşahin: Mine Mollaoğlu

Berfin Nilsu Aktaş: Gökçe Mollaoğlu

Cezmi Baskın: Yaşar Kadıoğlu

Hüseyin Soysalan: Şeref Mollaoğlu

Uğur Demirpehlivan: Emine Mollaoğlu

Ferda Kaynar: Hanife Kadıoğlu

Merve Şen: Nahide Kadıoğlu

Ecem Çalhan: Kamer Mollaoğlu

Burak Can: Poyraz Kadıoğlu

İnan Yılmaz: Ruhi

Can Kızıltuğ: Osman

Korcan Kol: Emin

Şükrü Üçüncü: Şükrü

Gülşah Tosun: Esma

Cengiz Bozkurt: Cevher Kadıoğlu

Ayçin İnci: Fahriye

Murat Makar: Engin