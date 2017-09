Kuzey Kore'nin Nükleer Programı ve Füze Kapasitesi Hakkında Bilinenler

Kuzey Kore'nin art arda gerçekleştirdiği füze denemeleri bir yandan yarattığı riskin büyüdüğüne işaret ederken diğer yandan da ABD ile gerilimi tırmandırıyor.



Kuzey Kore bugüne kadarki en büyük nükleer denemesini 3 Eylül'de ve bu yılki ikinci balistik füze denemesini de 15 Eylül'de yaptı.



Pyongyang'ın askeri kapasitesi, nükleer gücü ve geliştirdiği füzelere dair bilinenleri derledik.



Füzeler



2017 yılındaki füze denemeleri, Kuzey Kore'nin ABD toprakları da dahil olmak üzere binlerce kilometre uzaklıktaki hedefleri vurma potansiyeli olduğunu gösterdi.



Mayıs 2017'de Kuzey Kore orta menzilli balistik Hwasong 12 füzesini fırlattı. Analistler bu füzenin 4 bin 500 kilometre menzili olduğuna ve Pasifik Okyanusu'nda ABD'nin toprağı Guam Adası'nı vurabileceğini inanıyor.





Temmuz ayındaki iki Hwasong-14 füze denemesi daha büyük bir potansiyele ve Kuzey Kore'nin ilk gerçek kıtalararası balistik füze (ICBM) kapasitesine işaret ediyordu.







Analistler bu füzenin Hwasong-12'nin iki aşamalı versiyonu olabileceğini ve 10 bin kilometreden fazla menzille New York'u vurabileceğini düşünüyor.



Ağustos 2017'de Hwasong-12 füzesi ikinci denemesinde Japonya'nın üzerinden geçti. Bir ülke üzerinden ilk kez fırlatılan füze denemesi "benzeri görülmemiş bir tehdit" olarak tanımlandı.





Buna benzer bir deneme 15 Eylül'de gerçekleştirildi ve füze daha yüksekte, daha uzun bir mesafe katetti.



Daha önceki Musudan füzelerinin aksine bu füzelerin bariz başarısı Kuzey Kore'nin füze programının nasıl bu kadar hızlı geliştiği sorularına yol açıyor.



Düşünce kuruluşu Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü 'nden (IISS) Michael Elleman, Pyongyang'ın Rusya ve Ukrayna'daki yasadışı şebekelerden yüksek performanslı likid roket yakıtı elde ettiğini öne sürüyor.





Pyongyang daha önce de KN-08 ve KN-14 olarak bilinen iki ICBM sergilemiş ancak bunların ikisi de denenmemişti. Bu füzelerle Hwasong 12 ve 14 arasındaki bağlantı henüz bilinmiyor.



Başka bir gelişme de ABD ordusunun Kuzey Kore'nin şu sıralar füzenin içine sığabilecek minyatür bir nükleer başlığı başarıyla geliştirdiğine inanması.



Nükleer denemeler



Analistler Kuzey Kore'nin 3 Eylül'de gerçekleştirdiği denemenin 2006 yılından bu yana yaptığı altı nükleer deneme içinde en büyüğü olduğu konusunda hemfikir.



Son deneme 6.3 büyüklüğünde bir depreme neden oldu. Bu, Eylül 2016'da yapılan denemeden on kat daha güçlü.



Bu füzenin patlayıcı gücünün 100 ila 370 kiloton olduğu tahmin ediliyor. 100 kilotonluk bir güç, Hiroşima'ya 1945 yılında atılan atom bombasından altı kat daha fazla.



Kuzey Kore bu denemenin ilk termonükleer silahı olduğunu ileri sürdü. Termonükleer silahlar atom patlamasının daha büyük bir patlama yaratmak için ikinci bir füzyon sürecine girdiği nükleer silahlar sınıfına giriyor.





Pyongyang 1980'li yıllarda başladığı nükleer programında ilk nükleer denemesini 2006 yılında gerçekleştirmiş ve aygıt 0.7 kilotonluk bir enerji ortaya çıkarmıştı.







Askeri kuvvetler



Kuzey Kore'nin askeri bütçesi bilimese de, rejim silahlı güçlere sağlanan ödeneklere diğer hükümet bölümlerinden çok daha büyük öncelik veriyor.



Kuzey Kore asker sayısı bakımından dünyanın en büyük ordularından birine sahip olmasına karşın ordunun ekipmanlarının çoğu eski ve işe yaramaz.



Buna karşın konvansiyenel güçler Güney Kore'ye büyük zarar verebilir.



Ülkenin hazırda bir milyon askeri, beş milyon yedek askeri ve 200 bin kişilik özel güçleri bulunuyor.







Bu özel güçler herhangi bir çatışmada güneye gizli tüneller vasıtasıyla sızabilir. Bir başka tehdit de Kuzey Kore'nin sınırına yığdığı ağır silahları ve roket rampaları beton mevzileri delebilir.





Bu noktadan Kuzey, Güney'i acımasız bir ateşe tutabilir ve menzil içindeki başkent Seoul'ü vurabilir.



Güney Kore savaş halinde ağırlıkla ABD'nin desteğine ihtiyaç duyuyor. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in yakın zamanda askeri harcamaları artıracağına dair mesaj verdi.



Güney Kore ve çevresinde ABD güçleri



Kore yarımadasında ABD, Kore Savaşı'ndan bu yana askeri varlık bulunduruyor. Güney Kore ABD askerlerinin dünyada en fazla bulunduğu üçüncü ülke.



IISS Güney Kore'de 28 bin ABD askerinin bulunduğunu, bunun 9 bininin hava kuvvetleri personeli olduğunu tahmin ediyor. Buna ek olarak ABD burada 300 M1 Abrams tankı ve zırhlı araç bulunduruyor.





ABD ayrıca Güney Kore'nin Seongju bölgesinde Kuzey'in fırlatabileceği kısa ya da orta menzilli füzeleri vurabilecek THAAD füze savunma sistemi yerleştirdi.



Daha geniş bölgede Japonya 47 bin askerle dünyada en çok ABD askeri bulunduran ülke. Bu sayının çoğunluğu ise donanma personeli.



Japonya'nın Yokosuka kenti ABD'nin yedinci filosunun merkezi. Burada USS Ronald Reagan uçak gemisi dahil 20 gemi bulunuyor.



"Daimi uçak gemisi" olarak tanımlanan Guam Adası'nda da önemli sayıda ABD gücü bulunuyor.







Guam'daki Andersen Hava Üssü'nde ABD'nin B-52, B1-B Lancer ve B2-Spirit gibi stratejik bombardıman uçakları yer alıyor.



Mart ayında ABD Hava Kuvvetleri'nin Guam'a ek olarak on iki B-52 ve on iki B-1B uçağı konuşlandırdığı yönünde haberler çıktı.



Kuzey Kore ABD'nin bombardıman uçaklarının varlığı nedeniyle Guam çevresindeki sulara füze fırlatacağı tehdidinde bulunmuştu.