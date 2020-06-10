Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un planı ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un planı ortaya çıktı

CNN Internetional'ın yayınladığı uydu görüntüleri Kuzey Kore lideri Kim Jong-un akılalmaz planını ortaya çıkardı

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un planı ortaya çıktı
10.06.2020 17:55 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:59

CNN International'in Kuzey Kore ile ilgili uydu görüntülerine dayandırarak yayınladığı haber dünya basınında büyük ses getirdi.

Habere göre, Washington merkezli kar amacı gütmeyen bir kurum olan Gelişmiş Savunma Çalışmaları Merkezi'nde çalışan ve Kuzey Kore'den Kuzeydoğu Asya'ya kadar uzanan bölgeyle ilgili veri analizleri yapan Lucas Kuo ve Lauren Sung, geçen yıl mayıs ayında Kuzey Kore'nin Haeju kıyılarında 100'den fazla geminin toplandığını fark ettiler.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un planı ortaya çıktı

KUZEY KORE YAPTIRIMLARI DELİYOR

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ın, büyük miktarlarda kömür ve benzeri değerli ticaret ürünlerini uluslararası sulara çıkarıp satmak ve böylelikle Birleşmiş Milletler yaptırımlarını denetleyen gümrük yetkililerini atlatmak için kullanıldığı biliniyordu.

Satılacak malları limana taşımak yerine bir gemiden diğerine aktaran Kuzey Kore malların kaynakları hakkında da yalan söylüyordu.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un planı ortaya çıktı

KIM JONG'A MİLYONLARCA DOLAR AKTI

Bu "gemiden gemiye" transferler, taşınan malların niteliğine bağlı olarak Kim Jong Un'un mali güce dayalı yönetimine milyonlarca dolar destek sağlamış olabilir.

Normal koşullarda yapılan bu işlemin hızlıca ve gizlilikle gerçekleştiğini ve sadece ortada birkaç gemi olduğunu söyleyen Sung ve Kuo Kuzey Kore'ye doğru gizemli bir şekilde yol alan düzinelerce gemi görmeye devam ettiklerini ifade ettiler.

Bunun üzerine Kuzey Kore'nin 279 gemi ve milyonlarca dolar büyüklüğündeki uluslararası yaptırımları delme operasyonu ortaya çıkmış oldu.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un planı ortaya çıktı

GEMİLER NE TAŞIYOR?

Ancak bu gemiler Kuzey Kore'nin işlediği uluslararası suçları içeren silahlar, uyuşturucu, kara para ya da tehlike altındaki hayvan türlerini taşımıyor. Hatta gemilerde Pyongyang'ın en önemli ihracat kalemi olan kömür de yok.

Gemiler deniz dibini tarayarak çıkarılan kumu taşımakta kullanılıyor. Bu önemsiz görünse de Aralık 2017 tarihli BM yaptırımları sebebiyle Kuzey Kore'nin herhangi bir şekilde kum, toprak ya da taş ihracı yapması yasak.

BM denetçileri, Kuzey Kore'nin tüm bu tedbirlere rağmen geçen yıl kum ihracatından en az 22 milyon dolar kazandığını bildiriyorlar.

Raporlara göre Mayıs 2019'dan yıl sonuna kadar başkent Pyongyang'dan bir milyon ton kum yurt dışına gönderilmiş.

Kuzey Kore sularında ortaya çıkan bu gemilerin hepsinin Çin'le bağlantısı var. Gemilerin bazıları Çin bayrağı, bazılarıysa Çince isimler taşıyor.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un planı ortaya çıktı

KUZEY KORE'NİN AMACI NE?

Peki Kuzey Kore'nin oldukça zahmetli ve masraflı olan denizden kum çıkarma ve taşıma işini, üstelik de yaptırımları delerek, yapmasının sebebi ne? Kuzey Kore'nin 90'lı yıların başından beri komşusu olan ülkelere kum sattığı biliniyor. Ancak bu kadar büyük çaplı bir operasyonun arkasında da büyük çaplı bir plan olabileceği söyleniyor.

Çin, dünyanın en çok kum satın alan ülkesi. 2010'lu yıllarda çok büyük bir yapılaşma yaşanan Çin'de hala dünyadaki toplamdan fazla beton kullanılmaya devam ediliyor.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un planı ortaya çıktı

BETONDA İNANILMAZ RAKAMLAR

Hatta kaynaklara göre 2011 ve 2013 yılları arasında Çin'in kullandığı beton ABD'nin 20. yüzyılın tamamında kullandığından daha fazla.

Çin'in güvenlik bakanı CNN'in konuyla ilgili sorularını yanıtlamaktan kaçınırken kendi ülkesinde Yangtze Nehri kıyısında sürdürülen kaçak kum operasyonlarını durdurmuş.

ÇİN DE İDDİALARI YALANLADI

Pekin, bugüne kadar Kuzey Kore'deki bu yasa dışı operasyonlarla ilgili iddiaları reddetti. Çin dışişleri bakanı CNN'e yaptığı açıklamada ülkesinin uluslararası yaptırımları tanıdığını ve her durumda bunlara uygun davrandığını söyledi. Kuzey Kore bu suçlamalara cevap vermezken yaptırımlardan genel olarak "düşmanca" olarak bahsediyor. Kumu kimin hangi amaçla çıkardığı ise hala tam olarak açıklığa kavuşmuş değil.

Dünya Manşet

Haberler

Uyuşturucu alan genç kıza acil serviste yaptıkları pes dedirtti Haber
Uyuşturucu alan genç kıza acil serviste yaptıkları pes dedirtti
Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı Haber
Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı
Cinsel içerikli sitelere sattığı videolar, ünlü fenomeni milyoner yaptı Haber
Cinsel içerikli sitelere sattığı videolar, ünlü fenomeni milyoner yaptı
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor Haber
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı Haber
Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı
60 yaşındaki kadın, beyin ameliyatı olurken zeytin dolması hazırladı Haber
60 yaşındaki kadın, beyin ameliyatı olurken zeytin dolması hazırladı
Hayvanat bahçesinden kaçan kaplan, 3 insanı ve birçok hayvanı parçaladı
Hayvanat bahçesinden kaçan kaplan, 3 insanı ve birçok hayvanı parçaladı
Bombalanınca tesadüfen keşfedildi! Şimdilerde turist akınına uğruyor
Bombalanınca tesadüfen keşfedildi! Şimdilerde turist akınına uğruyor
Çin, koronavirüsün kaynağı olarak gösterilen pangolinleri geleneksel ilaç listesinden çıkardı
Çin, koronavirüsün kaynağı olarak gösterilen pangolinleri geleneksel ilaç listesinden çıkardı
George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı
George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı
Brezilya Hükümeti, mahkeme kararıyla koronavirüs verilerini yeniden yayınlamaya başladı
Brezilya Hükümeti, mahkeme kararıyla koronavirüs verilerini yeniden yayınlamaya başladı
Görevinden dolayı dev kayanın üstünde tek başına yaşıyor
Görevinden dolayı dev kayanın üstünde tek başına yaşıyor
Koronavirüsün belirti göstermeyen hastadan bulaşma ihtimali çok düşük
Koronavirüsün belirti göstermeyen hastadan bulaşma ihtimali çok düşük
Çılgın antikacının şiire gömdüğü lanetli hazine 5 kişiyi canından etti
Çılgın antikacının şiire gömdüğü lanetli hazine 5 kişiyi canından etti
Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış
Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış
Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Mesanesinden bir metrelik şarj kablosu çıktı
Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Mesanesinden bir metrelik şarj kablosu çıktı
Çin'den aşı haberi geldi: Sonbaharda kullanıma hazır olacak
Çin'den aşı haberi geldi: Sonbaharda kullanıma hazır olacak
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Los Angeles'ta yüz binlerce kişi ırkçılık karşıtı protestolar için yürüdü
Los Angeles'ta yüz binlerce kişi ırkçılık karşıtı protestolar için yürüdü
Brezilya'da Devlet Başkanı'ndan skandal korona talimatı! Ölü sayısını bilerek düşürdüler
Brezilya'da Devlet Başkanı'ndan skandal korona talimatı! Ölü sayısını bilerek düşürdüler
Protestocular 125 yıllık köle taciri heykelini nehre atınca İçişleri Bakanı tepki gösterdi
Protestocular 125 yıllık köle taciri heykelini nehre atınca İçişleri Bakanı tepki gösterdi
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
ABD'de aracıyla protestocuların arasına dalıp ardından ateş açan saldırgan: Ku Klux Klan lideriyim
ABD'de aracıyla protestocuların arasına dalıp ardından ateş açan saldırgan: Ku Klux Klan lideriyim
Ukrayna Devlet Başkanı: Halkıma virüsün ciddiyetini anlatmak için hastalanmak istedim
Ukrayna Devlet Başkanı: Halkıma virüsün ciddiyetini anlatmak için hastalanmak istedim
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi
Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi
2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı
2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Kenan Doğulu Demet Akalın Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Semih Özsoy Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Servet Yardımcı
Daha Fazla Milli Bursa Antalya Haziran
Şu an buradasınız: Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un planı ortaya çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 17:59:31. #1.14#
title