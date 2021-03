Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı çevrim içi olarak başladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bakanlık olarak geçtiğimiz yıl başlattığımız dijital dönüşüm hamlemiz çerçevesinde Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğümüz kurulmuş, yürüttüğümüz projelerle teknoloji kullanımında katettiğimiz mesafe ciddi bir başarı hikayesine dönüşmüştür." dedi.

Kütüphane, arşiv ve müzecilik alanında sektörel gelişimin hızlandırılması ve çağdaş teknolojilerin yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen "Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı" (KAM'21) açıldı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığının iş birliğiyle "Exponext by Ekspoturk" online platformunda gerçekleştiriliyor.

Etkinliğin açılışında konuşan Bakan Ersoy, sosyal hayattan iş hayatına dijitalleşen bir teknoloji çağının tecrübe edildiğini belirterek, "Bu gerçek, pandemiyle birlikte kendisini inkar edilemez bir şekilde ortaya koymuştur. Daha da önemlisi gerekli ve doğru şekilde kullanıldığında sağladığı yüksek fayda tüm dünya tarafından en istisnai şartlar altında test edilmiş ve onaylanmıştır. Bu seneki temamızın 'Dijital Dönüşüm' olması da elbette tesadüf değil, bu sürecin yansımasıdır. Bakanlık olarak geçtiğimiz yıl başlattığımız dijital dönüşüm hamlemiz çerçevesinde Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğümüz kurulmuş, yürüttüğümüz projelerle teknoloji kullanımında katettiğimiz mesafe ciddi bir başarı hikayesine dönüşmüştür." diye konuştu.

Ersoy, vatandaşların Kültür ve Turizm Bakanlığının sunduğu bilgi, arşiv ve yayın kaynaklarına her an her yerde ulaşabildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Telif Hakları Sistemi (TEHAKSİS) ile Hitit Kültür ve Turizm Sistemi projelerimiz, Sanal Müze - Turkish Museums, Readturkey, E-kitap, Goturkiye web sitelerimiz, kütüphanem cepte, turizm tesisleri bilgi sistemi, yazma eserler portalı, dijital yayın platformu gibi uygulamalarımızla hem kurum içi işleyişte sağlıklı bir hız ve kaliteyi yakalamış oluyoruz hem de neredeyse bağlı ve ilgili tüm kurumlarımızın hizmet ve çalışmalarını dijital dünyaya taşımış bulunuyoruz. Vatandaşlarımız Bakanlığımızın kendilerine sunduğu bilgi, arşiv ve yayın kaynaklarına her an her yerde ulaşabilirken gerek turizm gerekse kültür alanındaki paydaşlarımız da talep ve başvurularını pratik ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Sanal ortamda kapılarını açtığımız 33 müze ve ören yerimizin 19 Mart 2020 tarihinden bu yana 12 milyon 500 bin kişi tarafından ziyaret edilmesi, Türkiye'nin global tanıtım platformu 'www.goturkiye.com'un en büyük rakiplerini geride bırakarak tekil ziyaretçi sayısında birinci olması gibi başarı örnekleri attığımız adımların doğru ve isabetli olduğunun göstergesidir."

"Tarih, kültür ve bilgiden oluşan benzersiz bir emanettir"

Kütüphane, arşiv ve müzelerin hem milletin hafızası hem de medeniyet mirasının muhafaza kurumları olduğunun altını çizen Ersoy, "KAM'21 kapsamında gerçekleştirilecek bilgi ve fikir paylaşımları, öneri ve değerlendirmeler var olan uygulamalarımızı geliştirmede ve yeni uygulamalarla hizmetlerimizi çeşitlendirmede şüphesiz önemli bir referans olacaktır. Tarih, kültür ve bilgiden oluşan benzersiz bir emanettir. Bunu korumak devletimizin her kademesinin görevidir. Ancak Bakanlığımızın asli görevleri noktasından baktığımızda bu ağır sorumluluğu en başta omuzlaması gereken biziz. Kamu diplomasisi ve kültürel diplomasi noktasında sahip olduğumuz imkanları ülkemiz ve milletimiz için en büyük faydayı sağlayacak şekilde kullanma bilinç ve kararlılığımız da bundan kaynaklanmaktadır." şeklinde konuştu.

Bakan Ersoy, KAM'21'in gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, 19 Ağustos 2019'da görevi başındayken trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u saygı ve minnetle yad ettiğini dile getirdi.

"Kütüphaneler ve yazma eserler müzeciliğin başlangıcıdır"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ise bazı ülkelerde basılan iki kitaptan birinin dijital kitap olduğuna işret ederek, "Dijital dünya herkesin eline bir cihazla ulaştı. Eskiden belki kitaplar ve bilgi bu kadar yaygın değildi. Ama şu an herkesin elinde bilgiye ulaşabileceği cihaz var. Bütün bu gelişmelerin gerçeği ve işin esasını daha çok koruyacağı düşüncesindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

İnsanoğlunun varlık serüveninde kitapların çok kıymetli bir yer tuttuğuna dikkati çeken Demircan, "Kütüphaneler ve yazma eserler müzeciliğin başlangıcıdır. Kütüphane, arşiv ve müzeciliğin tamamının temel hedefi geçmişteki kültür mirasımızı bilgi olarak gelecek nesillere aktarmaktır." dedi.

Etkinliğin açılışında ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphane ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı bir konuşma yaptı.

KAM'21, çevrim içi olarak 12 Mart'a kadar devam edecek

Kütüphane, arşiv ve müze yöneticileri, uzmanlar, akademisyenler ve sektöre ürün ve hizmet sağlayan tüm profesyonellerin davetli olduğu fuar, 12 Mart'a kadar devam edecek.

"Yerel Yönetimlerde KAM ve Şehir Hafızasının Korunması" başlıklı oturumda ise TBB Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, KAM ekosistemine ilişkin görüşlerini paylaşacak.

"KAM'21"de ayıca "Yüzyılların Kadim Bilgisinin Algoritmalar Dünyasından Görünümü" konusunda Next Academy Kurucusu Levent Erden, "Bilgi ve Belge Yönetiminde Dijital Dönüşüm" konusunda Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Kızıldağ, "Bilgi Ekonomisi, Kültürel Süper Güçler ve Türkiye" konusunda Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Dr. Şeref Oğuz ve "Bilginin Yönetiminde Dijitalleşmeye Stratejik Bakış" konusunda Sosyal Medya ve Bilgi Teknolojileri Strateji Derneği Başkanı ve stratejist Abdullah Çiftçi konuşacak.

KAM'21'e, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere TBMM, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğretim Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Türkiye Belediyeler Birliği, ANKOS gibi kurum ve kuruluşların yanı sıra ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve üst düzey kamu yöneticileri katılacak.

Sektörün geleceğine yön veren önemli konuların ele alınacağı etkinlikte, dijital kütüphaneler ve yeni nesil kütüphane tasarımları, bulut tabanlı arşivler, dijital veri merkezleri, müze teknolojileri, arşiv ve müze yönetiminde yükselen değerler ve yerli KAM teknolojilerinin gündeme taşınması hedefleniyor.

Ayrıca kütüphane, arşiv ve müzecilik alanlarında stratejik bakış, altyapı ve modellemeler, iş birlikleri ve koordinasyon gibi uygulama ve işleyiş süreçlerinin de istişare edileceği KAM'21 oturumlarından elde edilecek çıktılar, rapor haline getirilerek kamu otoriteleri ve karar vericilerle paylaşılacak.

Detaylı bilgi için "https://kamkongresi.com/" internet adresi ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz