Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman ne zaman? Kuruluş Osman'da Cüneyt Arkın var mı, oyuncular kim? Diziseverlerin heyecanla beklediği Kuruluş Osman'da yeni sezon fragmanı geldi. Peki, Kuruluş Osman ne zaman? Kuruluş Osman'da Cüneyt Arkın var mı? Kuruluş Osman oyuncuları kimler? Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 2. sezon 1. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı izleme linki konuları

Kuruluş Osman dizisinin merakla beklenen 2. yeni sezon tanıtım fragmanında Cüneyt Arkın'ın da kadroya katıldığı görüldü. Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman ne zaman? Kuruluş Osman'da Cüneyt Arkın var mı, oyuncular kim? YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI Kuruluş Osman yeni sezon tanıtım fragmanı Atv ekranlarında yayınlandı. Senarist ve yapımcı Mehmet Bozdağ da fragmanı sosyal medya hesabından paylaştı. KURULUŞ OSMAN 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Kuruluş Osman'ın yeni sezonu ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yeni bölüm için 'yakında' ifadesi kullanıldı. KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER • Burak Özçivit 1- (Osman Bey), Ertuğrul Gazi'nin en küçük oğlu. • Nurettin Sönmez 1- (Bamsı Beyrek), Osman Gazi'ye destek verir. • Ragıp Savaş 1- (Dündar Bey), Osman Gazi'nin amcası. • İsmail Hakkı Ürün 1- (Samsa), Osman Gazi'nin yoldaşı. • Emre Basalak 1- (Gündüz Bey), Osman Gazi'nin ağabeyi. Ertuğrul Gazi'nin en büyük oğlu. • Özge Törer 1- (Rabi'a Bala Hatun), Şeyh Edebalı'nın kızı. • Buse Arslan Akdeniz 1- (Aygül Hatun), Dündar Bey'in kızı. • Aslıhan Karalar 1- (Burçin Hatun), Bamsı'nın gelini. • Açelya Özcan 1- (Ayşe Hatun), Gündüz Bey'in eşi. • Yiğit Uçan 1- (Boran Alp), Osman Bey'in alpi. • Emel Dede 1- (Gonca Hatun), Bala Hatun'un arkadaşı. • Ali Sinan Demir 1- (Tursun), Şeyh Edebalı'nın muridi. • Seda Yıldız 2- (Şeyh Edebali), Ahilik teşkilatının lideri. • Didem Balçın 6- (Selcan Hatun), Osman Gazi'nin yengesi. • Selin Deveci 6- (Aybüke Hatun), Selcan Hatun'un hizmetçisi. • Celal Al 6- (Abdurrahman Gazi), Ertuğrul Gazi'nin alpi. • Burak Çelik 10- (Kongar/Göktuğ), Eski Moğol komutanı. Konur'un kardeşi. Osman Gazi'nin alpi. • Atilla Güzel 13- (Ayaz Alp), Osman Gazi'nin alpi. • Tolga Akkaya 13- (Dumrul Alp), Osman Gazi'nin alpi. • Hazal Adıyaman 17- (Adelfa), Bizans Prensesi Adelfa. • Mete Deran 19- (Çetin Alp), Osman Gazi'nin alpi. • Sezgin Erdemir 19- (Sungurtekin Bey), Osman Gazi'nin amcası. • Çağkan Çulha 19- (Bahadır), Dündar Bey'in oğlu. • Yeşim Ceren Bozoğlu 24- (Hazal Hatun), Dündar Bey'in eşi.