Osimhen'e 120 milyon Euro'luk dev teklif! Anında cevap verildi
Victor Osimhen'in adı Avrupa devleriyle anılmaya devam ederken, Nijeryalı golcü için son olarak Atletico Madrid'in devreye girdiği öne sürüldü. İddialara göre İspanyol ekibi, 27 yaşındaki yıldız için 120 milyon euroluk bonservis teklifi sundu. Ancak Galatasaray yönetimi, bu öneriye teşekkür ederek "Satmıyoruz" yanıtını verdi.
- Atletico Madrid, Victor Osimhen için Galatasaray'a 120 milyon Euro bonservis teklifi sundu.
- Galatasaray, Osimhen için 120 milyon Euro'luk teklifi reddetti ve bonservis beklentisinin 150 milyon Euro olduğunu bildirdi.
- Victor Osimhen, Galatasaray'da mutlu olduğu için şu aşamada takımdan ayrılmayı düşünmüyor.
Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sergilediği muazzam performansla Avrupa transfer piyasasının altını üstüne getirmeye devam ediyor.
ATLETICO MADRID'DEN 120 MİLYON EURO
Tivibu Spor’un haberine göre; İspanyol devi Atletico Madrid, 27 yaşındaki dünyaca ünlü golcüyü renklerine bağlamak için Galatasaray’ın kapısını çaldı. İspanyol temsilcisinin, yıldız oyuncunun bonservisi için sarı-kırmızılı yönetime tam 120 milyon Euro değerinde devasa bir paket sunduğu öğrenildi.
TEKLİF ANINDA REDDEDİLDİ
Takımın hücum hattındaki en büyük gücü olan Osimhen’i ucuza bırakmaya niyeti olmayan Galatasaray kurmayları, bu çılgın teklife hiç düşünmeden ''Satmıyoruz'' diyerek olumsuz yanıt verdi. Yönetimin, Nijeryalı golcü için net bonservis beklentisinin 150 milyon Euro olduğu ve bu rakamın altındaki hiçbir teklifi değerlendirmeye almayacağı bildirildi.
AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR
Victor Osimhen'in Galatasaray'da son derece mutlu olduğu, taraftarla yakaladığı sinerjiden keyif aldığı ve şu aşamada takımdan ayrılma fikrine kesinlikle sıcak bakmadığı belirtildi.