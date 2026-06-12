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Transfer tamam! Jose Mourinho, G.Saray'ın gündemindeki yıldızı 36 saatte ikna etti

Transfer tamam! Jose Mourinho, G.Saray'ın gündemindeki yıldızı 36 saatte ikna etti
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Manchester City'den ayrılan Portekizli yıldız Bernardo Silva, Real Madrid ile anlaşmaya vardı. Galatasaray'ın gündeminde olan Bernardo Silva'yı teknik direktör Jose Mourinho'nun 36 saat içerisinde ikna ettiği belirtildi.

Manchester City'den ayrılan ve adı sık sık Galatasaray ile de anılan Portekizli yıldızı Bernardo Silva’nın yeni durağı İspanya oluyor. 

REAL MADRID İLE ANLAŞTI

Fabrizio Romano'nun paylaştığı habere göre; Bernardo Silva, İspanyol devi Real Madrid ile kesin olarak anlaşmaya vardı.

36 SAATTE İKNA EDİLDİ

Yıllar sonra Real Madrid'in başına geçen Jose Mourinho'nun 36 saat içerisinde büyük bir gizlilikle yürüttüğü transferin oyuncunun ikna edilmesiyle birlikte olumlu sonuçlandığı belirtildi. Yapılan görüşmeler neticesinde taraflar, 2 yıllık net sözleşme ve buna ek olarak 1 yıllık uzatma opsiyonu maddesi üzerinde el sıkıştı.

SEZON PERFORMANSI

Manchester City formasıyla başarılı bir dönemi geride bırakan 31 yaşındaki Bernardo Silva, geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 53 resmi karşılaşmada görev aldı. İstikrarlı performansıyla dikkat çeken Portekizli yıldız, bu maçlarda takımına 3 gol ve 5 asistlik bir skor katkısı sağladı.

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