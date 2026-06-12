Haberler

Mourinho'nun Arda kararı bomba! Herkes şoke oldu

Mourinho'nun Arda kararı bomba! Herkes şoke oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Real Madrid'e dönen Jose Mourinho, A Milli Takım'ın yıldızı Arda Güler ile çalışmayı büyük bir heyecanla bekliyor. Portekizli teknik adam genç futbolcuyu orta sahanın merkezine yerleştirmeyi planlalıyor. Mourinho, genç yıldızın oyun görüşü pas kalitesi ve hücum organizasyonlarındaki etkisinden yararlanmak istiyor.

  • Jose Mourinho, Arda Güler'i Real Madrid'de orta sahanın merkezinde kullanmayı planlıyor.
  • Mourinho, Fenerbahçe döneminde de Arda Güler'in kiralanmasını istemişti.
  • Arda Güler, geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla 51 maçta 6 gol ve 14 asist yaptı.

Real Madrid'de yeni dönemin hazırlıkları sürerken, Jose Mourinho'nun Arda Güler için düşündüğü rol de netleşmeye başladı. İspanyol basınından AS'ın haberine göre deneyimli teknik adam, milli futbolcuyu takımın en önemli parçalarından biri olarak görüyor.

ORTA SAHANIN KİLİT İSMİ OLABİLİR

Haberde Mourinho'nun, Arda Güler'i orta sahanın merkezinde kullanmayı planladığı ifade edildi. Portekizli çalıştırıcının, genç yıldızın oyun görüşü, pas kalitesi ve hücum organizasyonlarındaki etkisinden yararlanmak istediği aktarıldı.

FENERBAHÇE DÖNEMİNDE DE İSTEMİŞTİ

Jose Mourinho'nun Arda Güler'e olan ilgisinin yeni olmadığı da hatırlatıldı. Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'ye imza attığı dönemde Arda'nın kiralanma ihtimaliyle ilgili yaptığı açıklamada, "Arda Güler gelmek isterse neden olmasın?" ifadelerini kullanmıştı.

GERİDE KALAN SEZONDA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

21 yaşındaki milli futbolcu, geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla 51 karşılaşmada görev aldı. Arda Güler, bu maçlarda 6 gol atarken 14 asist yaparak toplam 20 gole doğrudan katkı sağladı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
İran anlaşma iddiasını yalanladı, Trump'tan jet yanıt geldi

İran "İmza yok" dedi, Trump'tan sert yanıt geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi

CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi: Şu anda karşımda...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbolseverleri kızdıran 6 dakika! Dünya Kupası'nda bir ilk

Dün gece maçı izleyenleri isyan ettiren 6 dakika
Allan Saint-Maximin'in yeni takımı şaşırttı

Dünya devleri peşinde koşar deniyordu! Yeni takımına bakın
Eşi 280 bin TL maaş alan kocanın paylaşımı büyük tartışma yarattı

Eşi 280 bin TL maaş alan kocanın paylaşımı tartışma yarattı
Baba ve oğul tamir ettikleri TIR'ın altında kaldılar: Esnafın müdahalesi faciayı önledi!

TIR tamiri kabusa döndü: Esnaf seferber oldu
İneğin sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu

Sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu
Kadın hakimi vuran savcıya mahkemeden 15 yıl hapis: Duruşmada dikkat çeken sözler

Hakimi vuran savcının cezası belli oldu
Dervişoğlu'ndan 13 şirkete kayyum atanmasına tepki: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil

Dervişoğlu'nu küplere bindiren operasyon: Burası Teksas değil