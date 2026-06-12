Mourinho'nun Arda kararı bomba! Herkes şoke oldu

Real Madrid'de yeni dönemin hazırlıkları sürerken, Jose Mourinho'nun Arda Güler için düşündüğü rol de netleşmeye başladı. İspanyol basınından AS'ın haberine göre deneyimli teknik adam, milli futbolcuyu takımın en önemli parçalarından biri olarak görüyor.

ORTA SAHANIN KİLİT İSMİ OLABİLİR

Haberde Mourinho'nun, Arda Güler'i orta sahanın merkezinde kullanmayı planladığı ifade edildi. Portekizli çalıştırıcının, genç yıldızın oyun görüşü, pas kalitesi ve hücum organizasyonlarındaki etkisinden yararlanmak istediği aktarıldı.

FENERBAHÇE DÖNEMİNDE DE İSTEMİŞTİ

Jose Mourinho'nun Arda Güler'e olan ilgisinin yeni olmadığı da hatırlatıldı. Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'ye imza attığı dönemde Arda'nın kiralanma ihtimaliyle ilgili yaptığı açıklamada, "Arda Güler gelmek isterse neden olmasın?" ifadelerini kullanmıştı.

GERİDE KALAN SEZONDA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

21 yaşındaki milli futbolcu, geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla 51 karşılaşmada görev aldı. Arda Güler, bu maçlarda 6 gol atarken 14 asist yaparak toplam 20 gole doğrudan katkı sağladı.