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Fenerbahçe'nin eski yönetiminden açıklama: Bizimle yola devam etmek istemedi

Fenerbahçe'nin eski yönetiminden açıklama: Bizimle yola devam etmek istemedi
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Eski Fenerbahçe Yöneticisi ve Kadın Basketbol Şubesi'nden sorumlu isim Ufuk Şansal, Başantrenör Miguel Mendez'in takımda devam etmeme yönünde karar aldığını, bu karar sonrası Ahmet Çakı ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'de önceki dönem Kadın Basketbol Takımı'ndan sorumlu yönetim kurulu üyesi Ufuk Şansal, Başantrenör Migul Mendes ile ilgili açıklama yaptı. Şansal, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''F.BAHÇE İLE DEVAM ETMEME YÖNÜNDEKİ TERCİHİ...''

"Son günlerde Kadın Basketbol Takımımız ve Başantrenörümüz Miguel Mendez ile ilgili yapılan yorumları dikkatle takip ediyoruz.

Öncelikle Miguel Mendez’e kulübümüze verdiği emekler ve geçtiğimiz sezon elde edilen dört kupa başarısındaki katkıları için teşekkür ederiz. Kendisi, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nın başarılarında önemli pay sahibi olmuş değerli bir antrenördür. Ancak kamuoyunda oluşan bazı yanlış algıların düzeltilmesi adına sürecin doğru şekilde paylaşılması gerektiğine inanıyoruz. Kulübümüzün önceliği, Miguel Mendez ile yola devam etmek olmuştur. Bu doğrultuda kendisine yeni sezon için teklif yapılmış, takımın geleceğine ilişkin planlamalar da bu doğrultuda şekillendirilmiştir. Buna karşın Sayın Miguel Mendez, kariyer planlaması ve kişisel tercihleri doğrultusunda kulübümüzün teklifini kabul etmeyeceğini tarafımıza bildirmiştir. Dolayısıyla yaşanan ayrılık, kulübümüzün aldığı tek taraflı bir kararın sonucu değil; Miguel Mendez’in Fenerbahçe ile devam etmeme yönündeki tercihi sonrasında ortaya çıkan bir durumdur.

Bu kararın ardından kulübümüz, yeni sezon yapılanmasının ve transfer çalışmalarının daha fazla gecikmemesi adına teknik kadro çalışmalarına başlamıştır. Kadın basketbolunda teknik ekip yapılanması ile kadro planlaması birbirine bağlı süreçler olduğundan, gerekli adımlar vakit kaybetmeden atılmıştır. Bu doğrultuda yapılan değerlendirmeler sonucunda Ahmet Çakı ile anlaşmaya varılmıştır. Türk basketbolunun deneyimli ve saygın isimlerinden biri olan Ahmet Çakı’nın takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Miguel Mendez’e kulübümüze yaptığı katkılar için bir kez daha teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, her zaman olduğu gibi Türkiye’de ve Avrupa’da zirve hedefiyle yoluna kararlılıkla devam edecektir."

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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