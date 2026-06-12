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Aziz Yıldırım'ın 8 yıllık hayali gerçek oluyor! Ünlü isim göreve geliyor

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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın 8 sene önceki planı gerçeğe dönüşüyor. Profesör lakabıyla tanınan ünlü teknik adam Chris Van Puyvelde, sarı-lacivertli kulüpte akademiden A takıma kadar bütün birimlerin yöneticisi olacak.

  • Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de futbol yapılanmasını değiştirmek için Chris Van Puyvelde'yi tam yetkili futbol direktörü olarak getirmeye hazırlanıyor.
  • Van Puyvelde, altyapıdan A takıma kadar tüm futbol birimlerini tek elden yönetecek.
  • Yıldırım, Van Puyvelde ile 2018'de de anlaşmış ancak seçimi kaybedince proje rafa kalkmıştı.

Fenerbahçe’de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, kulübün futbol yapılanmasını baştan aşağı değiştirecek tarihi bir hamle için düğmeye bastı. Sarı-lacivertlilerde sürdürülebilir, kurumsal ve kalıcı bir sistem inşa etmek isteyen Yıldırım, dünya futbolunun en saygın isimlerinden birini Türkiye’ye getirmeye hazırlanıyor.

FUTBOLUN TEK PATRONU OLACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Belçika futbolunun altın jenerasyonunu ortaya çıkaran mimar olarak bilinen ve futbol dünyasında "Profesör" lakabıyla anılan Chris Van Puyvelde, Fenerbahçe'nin yeni futbol aklı olacak. Sarı-lacivertli kulüpte tam yetkili futbol direktörü olarak görev yapması planlanan Belçikalı futbol adamı; altyapı akademisinden A takıma kadar kulübün tüm futbol birimlerini tek elden yönetecek. 

8 YILLIK YARIM KALAN HİKAYE

Bu hamle, aslında Aziz Yıldırım'ın geçmişten gelen büyük bir projesinin hayata geçirilmesi anlamına geliyor. Yıldırım, Haziran 2018'deki başkanlık seçimi öncesinde de Van Puyvelde ile her konuda el sıkışmış, hatta tecrübeli futbol adamı için İstanbul'da ev tutularak resmi sözleşme dahi imzalanmıştı. Ancak seçimi Ali Koç'un kazanması ve sportif direktörlüğe Damien Comolli'yi getirmesiyle bu büyük proje rafa kalkmıştı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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