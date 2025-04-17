KURULUŞ OSMAN 189. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman'ın son bölümünde ne oldu?

A Tv'nin sevilen dizisi, Kuruluş Osman 188. bölümün yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan dizinin detayları ve 189. bölüm fragman bilgileri ise en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde ne oldu? Kuruluş Osman dizisinin 189. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Kuruluş Osman dizisinin 189. bölümüne ilişkin merak edilenler…

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNİN 188. BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Osman Bey, devleti için kritik bir karar vermek zorundadır. Ancak alacağı bu karar, Bala Hatun'un kalbinde derin yaralar açacaktır. Bir tarafta çocukları, diğer tarafta devletin bekası bulunan Osman Bey'in seçimi, obadaki dengeleri alt üst eder.

KURULUŞ OSMAN 189. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Şehzadeler Arasında Gerilim Tırmanıyor!

Şehzade Orhan ile Şehzade Alaeddin arasındaki anlaşmazlıklar daha da büyür. Oba, iki şehzadenin mücadelesine dar gelmeye başlar.

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı

Cerkutay ve Boran Bey Karşı Karşıya!

Şehzadeler arasındaki rekabet, Cerkutay ile Boran Bey'in ilişkisini de zedeler. Obadaki huzur bozulurken, Osman Bey'in düşmanları da harekete geçer.

Kuruluş Osman'ın son bölümünde ne oldu

Kuçar ve Claudius'tan Tehlikeli Hamle!

Olcaytu Han'ın temsilcisi Kuçar, Osman Bey'den ölenlerin diyeti için bir kızını ve bir oğlunu talep eder. Aksi takdirde hem Kuçar'ın hem de Claudius'un hayatı tehlikeye girecektir. Peki, Kuçar ve Claudius'un sinsi planları nasıl sonuçlanacaktır?

Kuruluş Osman 189. bölüm

Osman Bey ve Bala Hatun'un Yürek Burkan Karşılaşması

Osman Bey ve Bala Hatun, yıllardır ayrı kaldıkları kızları Halime'yi uçurumun kenarında bulurlar. Fakat Halime büyük bir bocalamanın içindedir.