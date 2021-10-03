AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Ordu Şehir Hastanesi inşaatını inceledi Açıklaması

ORDU (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yapımı süren Ordu Şehir Hastanesine ilişkin, "Ümit ediyoruz, Allah sağlık afiyet verirse en kısa zamanda, 2023'ü de bulmadan bu hastanenin açılması ve milletimize hizmet etmesi imkanına kavuşacağız. Ordu için hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Kurtulmuş, Altınordu ilçesinde yapımı süren Ordu Şehir Hastanesinin şantiyesinde yaptığı konuşmada, yatırımları yerinde görmek ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Ordu'ya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Ordu Şehir Hastanesinin, proje aşaması ve öncesinden yakın takip ettikleri bir proje olduğunu belirten Kurtulmuş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde çok şükür bugün bu noktaya kadar gelmiş olan Ordu'muz için hayati projelerden birisidir. Ümit ediyoruz, Allah sağlık afiyet verirse en kısa zamanda, 2023'ü de bulmadan bu hastanenin açılması ve milletimize hizmet etmesi imkanına kavuşacağız. Ordu için hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Kurtulmuş, burada gerçekten kelimenin tam anlamıyla hummalı bir çalışma sürdürüldüğüne işaret ederek, yeri itibarıyla üniversitenin hemen yanında olması, yeni yapılacak, bitirilecek olan Çevre Yolu'nun da hemen kıyısında olması dolayısıyla bu lokasyonun, Ordu için çok hayırlı ve doğru bir tespit olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin özellikle salgın sırasında yaşamış olduğu sağlık alanındaki tecrübenin hem ülke için bir övünç vesilesi hem de dünyada örnek bir çalışma olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Bir taraftan şehir hastaneleri, diğer taraftan şehirlerimize hızlı bir şekilde kazandırılan pandemi hastaneleri vasıtasıyla Türkiye birinci, ikinci, üçüncü dalga gelen o bütün pandemiyle ilgili dalgalarla başa çıkabilme becerisini gösterebilmiş ender ülkelerden birisidir." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sağlık hizmeti görmek isteyen hiçbir vatandaşın kapıdan çevrilmediğine dikkati çekerek, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar evvel ortaya koyduğu vizyonla şehir hastaneleri projelerinin, ne kadar önemli ve hayati olduğunun bir kere daha anlaşıldığını aktardı.

"Türkiye sağlık alanında dünya standartlarının üzerinde bir noktaya gelmiştir"

Bu projeler ilk ortaya konduğu zaman karşı çıkanların söylediği sözleri hatırladıklarını dile getiren Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehir hastanelerine verilen hizmetler dolayısıyla bu projeye karşı çıkanlar, bir miktar da olsa mahcubiyet hissetmişlerdir diye düşünüyorum. Çünkü sağlık, bir toplumun en temel ihtiyaçlarından birisidir. Sağlık alanında Türkiye bugün itibarıyla dünya standartlarının üzerinde bir noktaya gelmiştir. Bu, bizim için bir övünç meselesidir. Özellikle Türkiye'nin, son yıllarda bir taraftan fiziki yapıların, hastane binalarının yapılmasının sağlanması, diğer taraftan da sağlık teknolojilerindeki ilerlemesi dolayısıyla gerçekten sağlıkta bir merkez haline, dünyada dikkatle izlenir bir merkez haline gelmiştir. Allah muhtaç etmesin. Bizim Türkçede güzel bir söz var, Allah insanları doktorlara muhtaç etmesin ama doktorları da eksik etmesin."

Kurtulmuş, "Bir taraftan fiziki yapılarımızın bu kadar güçlü olması, diğer taraftan da çok şükür Türkiye'de tıp eğitiminin, sağlık eğitiminin geleneksel olarak hem çok kuvvetli olması hem de son yıllarda çok farklı alanlarda güçlendirilmiş olması Türkiye için önemlidir. Bir toplumun sağlıklı olabilmesi, o toplumun geleceğinin güçlü olabilmesinin temel unsurlarından birisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ordu Şehir Hastanesinin sadece şehre değil, bütün bölgeye de hizmet edebilecek nitelikte olduğunu ifade eden Kurtulmuş, buranın sağlık teknolojileriyle donatılmış bir hastane olacağını belirtti.

Kurtulmuş, hastanede emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da bire bir takip ettiği önemli projelerden birisi olduğunu ifade etmek isterim bu bölge için. İnşallah onun da vizyonuyla birlikte en kısa zamanda hastanenin açılışında da birlikte oluruz. Biz de başından itibaren verdiğimiz gibi bundan sonra da ne zaman, ne tür destek, katkı bekleniyorsa bunu da Ordu'nun, halkımızın emrinde olduğumuzu bir kere daha ifade etmek isterim." dedi.

Konuşmanın ardından Kurtulmuş'a, yetkililer tarafından çalışmalarla ilgili brifing verildi.

Numan Kurtulmuş, hastane inşaatını inceledikten sonra ziyaret ettiği Ordu Çevre Yolu şantiyesinde de çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemelere, Vali Tuncay Sonel, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Belediye Başkanı Aşkın Tören, İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin ve diğer ilgililer de katıldı.