Gülistan Doku'nun Babası Halit Doku: "Adalet Yerini Buldu"

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana aranan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun babası Halit Doku, kızıyla ilgili soruşturmadaki gözaltı kararlarına ilişkin, "Adalet yerini buldu" dedi. Anne Bedriye Doku ise, "Daha kadınlar ölmesin, öğrenciler ölmesin, Gülistan ölmesin, yeter" diye konuştu.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olmasına ilişkin soruşturma kapsamında "cinayet" ve "delil karartmak" suçlarından genç kızın erkek arkadaşı Zeinal Abarakov ile dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de arasında bulunduğu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Doku'nun Diyarbakır'da yaşayan anne ve babası gelişmenin ardından Tunceli Adliyesi'ne geldi.

Anne Bedriye Doku, burada gazetecilerin soruları üzerine, "Sayın Adalet Bakanı'na, sayın savcıya, hakimlere, savcılara, polise ve jandarmaya hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Daha kadınlar ölmesin, öğrenciler ölmesin, Gülistan ölmesin, yeter" dedi.

Gülistan'ın "kaybolması" sonrası yapılan arama çalışmalarını hatırlatan Bedriye Doku, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in arama çalışmalarında aileyi baraj etrafına yönlendirdiğini öne sürdü. Bedriye Doku, şöyle konuştu:

"O karda, o kışta, o polisler, o jandarmalara yazık değil miydi? Onların da annesi, babası yok mu? O kışta, o karda o insanlar oradaydı; yazık, günah değil mi? Hangi ülkede bu yaşanır? Kaç sene ekip geldi, polis geldi, jandarma geldi. Allah sizin üstünüzde değil mi? O kışta onların da annesi, babası yoktu, değil mi? Oraya gidecek, bir de gelmezse ne olacak? Sizin çocuklarınız tek mi var? Çocuklarınız için bu kadar insana yazık değil mi, günah değil mi? Polislere, jandarmalara yazık değil mi? O kışta, o karda oraya gidiliyor. Çıkıp 'Teyze kızın burada yok' diyor. Tuncay Sonel bizi her zaman ısrarla oraya gönderdi. Polisler ne biliyor, dalgıçlar ne biliyor? Israrla bizi oraya gönderdi, sanki işe gidip geliyoruz gibi. Ben önce sayın savcının yanına gideceğim. Sonra gelip konuşma yapacağım. Tamam. Ben biliyorum, Allah biliyor."

Baba Doku ise, "Adalete güvendiğimiz için adalet yerini buldu. Herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA