Kürtaj(Tıbbi tahliye) nedir? Yasal mıdır? Kaçıncı haftaya kadar kürtaj yapılabilir? Kürtaj işlemi ne zaman yapılır?

Kürtaj, halk arasında gebelik aldırma, bebek aldırma, kürtaş gibi isimler verilmektedir. Rahim içerisindeki gebeliğin çeşitli yöntemlerle alınması işlemidir. Peki kürtaj(tıbbi tahliye) nedir? Yasal mıdır? Kaçıncı haftaya kadar kürtaj yapılabilir? Kürtaj işlemi ne zaman yapılır?

Kürtaj işlemi eğer istenmeyen veya normal seyrinde gitmeyen gebeliklerin sonlandırılması için yapılıyorsa, buna tıbbi tahliye denilir. Kürtaj(Tıbbi tahliye) nedir? Yasal mıdır? Kaçıncı haftaya kadar kürtaj yapılabilir? Kürtaj işlemi ne zaman yapılır?

KÜRTAJ NEDİR?

Kürtajın kelime anlamı "kazımak" demektir. Genel olarak rahim içinin kazınması anlamına gelir. Jinekolojide çeşitli nedenlerle yapılabilir:

• İstenmeyen bir gebeliğin sonlandırılması

• Anne karnında ölmüş bir fetüsün tahliyesi

• Yoğun adet kanamalarının teşhis ve tedavisi

• Postmenopozal dönemde kanama

• Postmenopozal dönemde rahim duvarının kalınlaşması

• Postmenopozal dönemde rahimde sıvı birikmesi

• Rahim içinde kitle şüphesi

TIBBİ TAHLİYE NEDİR?

Kürtaj işlemi eğer istenmeyen veya normal seyrinde gitmeyen gebeliklerin sonlandırılması için yapılıyorsa, buna tıbbi tahliye denilir.

Gebelik terminasyonu, gebelik sonlandırılması, dilatasyon&küretaj (D&C) şeklinde de ifade edilmektedir.

KÜRTAJ (TIBBİ TAHLİYE) YASAL MIDIR?

Kürtaj (tıbbi tahliye), birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de yasal bir işlemdir. İsteğe bağlı kürtaj işlemi, 1983 yılında çıkartılan kanunla onaylanmıştır.

KAÇINCI HAFTAYA KADAR KÜRTAJ YAPILABİLİR?

10. haftaya kadar yapılabilir. Resmi nikâhı olan kadınlar için çiftlerin karşılıklı rızası ve imzası gereklidir.

Bekâr ve 18 yaş üstü kadınlar, partner rızası gerekmeden, sadece kendi rızası ve imzası ile kürtaj yaptırabilir.

REŞİT OLMAYAN KIZ ÇOCUKLARINDA KÜRTAJ (TIBBİ TAHLİYE) YASAL MIDIR?

18 yaşını doldurmamış bir kız çocuğunun cezai ehliyeti yoktur. Bu nedenle, bu kız çocuğunun gebe kalmasının, kendi sorumluluğunda olmadığı ve döllenmenin karşı tarafın (erkek partnerin) sorumluluğu altında olduğu kabul edilir.

Çocuğun kişisel dokunulmazlığı ile ilgili kanunlara göre, 16 yaşını doldurmuş ama 18'den gün almamış kız çocuklarının gebeliklerinde, şikâyete bağlı olarak erkek partner cinsel istismarla suçlanabilir.

KÜRTAJ İŞLEMİ NE ZAMAN YAPILIR?

Normal bir gebelikte, gebelik kesesi 5. haftada rahme yerleşir. Bu da yaklaşık olarak menstrüasyonun (âdet kanaması) 1 hafta geciktiği zamana tekabül eder. Gebelik kesesi görüldükten sonra, kürtaj (tıbbi tahliye) yapılabilir.

KÜRTAJA RAĞMEN GEBELİK DEVAM EDEBİLİR Mİ?

Kürtajın (tıbbi tahliye) yasal süresi son adet tarihinin ilk gününden itibaren sayıldığında 10 haftadır. Ancak döllenmenin erken olması durumunda bu süre hiç farkında olmadan aşılabilir. Bu nedenle istenmeyen gebeliklerde son haftanın beklenmemesi gerekir.

Gebelik kesesinin tam yerleşmesini beklemeden, 5. haftadan erken yapılan kürtajlarda (tıbbi tahliye), kürtaja rağmen gebelik devam edebilir!

HANGİ DURUMLARDA KÜRTAJ (TIBBİ TAHLİYE) YASAL SÜREYİ AŞABİLİR?

Bazı istisnai durumlarda, uzman doktorlardan oluşan bir heyet kararı ve ailenin onay vermesi halinde, kürtaj işlemi 10. haftadan sonra da mümkün olabilmektedir:

• Anne hayatını ve sağlığını tehlikeye sokabilecek durumlar

• Bebeğin yaşamla bağdaşmayacak anomalileri

• Bebeğin kromozomal bozuklukları (Örn. Down sendromu)

• Tecavüz bebekleri (Mahkeme onayı gereklidir)

KÜRTAJ İŞLEMİ NE KADAR SÜRER?

Kürtaj (tıbbi tahliye) işlemi 10 ile 20 dakika arasında sürer. Hastanın kendine gelip, klinikten ayrılması için de yaklaşık 30 dakikaya ihtiyacı vardır.

İLAÇLA DÜŞÜK YAPILABİLİR Mİ?

Kürtaj (tıbbi tahliye) bir cerrahi işlemdir. Sadece Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olan, işinin ehli kişilerce uygun, steril koşullar altında yapılmalıdır. Lütfen, hamile kaldığınızda merdiven altı çözümler aramak yerine, önce bir uzman doktora başvurunuz!

Kürtaj (tıbbi tahliye) olmadan önce mutlaka eşiniz, aileniz ve doktorunuz ile konuşmalı, verdiğiniz kararın doğru olduğundan emin olmalısınız.

Son adet tarihinizi (SAT) düzgün bir şekilde kayıt altına alın. Çünkü gebelik haftasının tayininde son adet tarihinin ilk günü kullanılır. Bunun yanı sıra, ultrasonografi ile SAT'ın teyit edilmesi önemlidir.

GEBELİK (HAMİLELİK) HAFTASI HESAPLAMA

Türkiye'de resmi olarak kullanılan, Sağlık Bakanlığı'nca onaylanmış bir düşük ilacı yoktur ve kullanılmamaktadır. Lütfen eczaneden bu tür ilaçları temin etmeye çalışmayınız!

Halk arasında "adet söktürücü" olarak bilinen ilaçlar çocuk düşürmek için kullanılamaz ve üstelik çocuğa zarar verebilirler; kesinlikle bu amaçla kullanılmamalıdır!

Kürtaj bir aile planlaması yöntemi değildir!

KÜRTAJIN (TIBBİ TAHLİYE) RİSKLERİ NELERDİR?

Kürtaj (tıbbi tahliye) bir cerrahi işlemdir. Sadece Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olan, işinin ehli kişilerce uygun, steril koşullar altında yapılmalıdır. Aksi takdirde birçok tehlikeli risk taşır:

• Enfeksiyon (kötü kokulu akıntı, şiddetli kasık ağrısı, ateş olabilir!)

• Rahmin delinmesi (eğer rahmi besleyen ana arterlere denk gelirse rahim ameliyatı bile gerekebilir!)

• Vajen veya rahimde yırtıklar oluşması

• Rahim içinde yapışıklık oluşması (Asherman sendromu, adet düzensizliği gelişebilir!)

• Rahmin içinde parça kalması (uzun ve aşırı kanamalar görülebilir!)

• Gebeliğin alınamadan aynen devam etmesi (çift rahim varsa yahut 5. haftadan önce kürtaj yapıldıysa bebek içerde kalabilir!)

• Rahim içinde kan birikmesi (şiddetli kasık ağrısı, ateş yapabilir!)

• Kullanılan ilaçlara, özellikle anestezik maddelere karşı alerji gelişmesi

İşlem sonrası verilen ilaçların, özellikle antibiyotiğin düzgün kullanılması, 15 gün denize-havuza girilmemesi ve seks yapılmaması önerilir. Bu önerilere uyulduğunda kürtajın taşıdığı riskler minimuma inecektir.

KÜRTAJ NEREDE YAPILMALIDIR?

Kürtaj (tıbbi tahliye) bir cerrahi işlemdir. Sadece Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olan, işinin ehli kişilerce uygun, steril koşullar altında yapılmalıdır. Bu nedenle merdiven altı çözümler aramak yerine hastane veya klinikler tercih edilmelidir.

KÜRTAJ SONRASI NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

• Kürtaj (tıbbi tahliye) işlemi sonrasında verilmiş olan ilaçların, özellikle antibiyotiğin düzenli kullanılması, 15 gün denize-havuza girilmemesi ve seks yapılmaması önerilir.

• Ayrıca vajinal floraya zarar verdiğinden, vajinanın sabun ve hijyenik solüsyonlarla yıkanmaması, vajinal tampon kullanılmaması, bedeni zorlayıcı hareketler yapılmaması önerilir.

• Kürtaj (tıbbi tahliye) sonrası 7 gün içinde doktor kontrolüne gidilmeli ve korunma yöntemleri hakkında bilgi alınmalıdır.

• Kürtaj (tıbbi tahliye) sonrası 15 gün hafif karın ağrıları, kramplar, lekelenmeler görülecektir. Ancak yüksek ateş, şiddetli kanama, şiddetli karın ağrısı olursa mutlaka acile gidilmelidir.

KÜRTAJDAN NE KADAR SÜRE SONRA HAMİLE KALINABİLİR?

Kürtajdan 30-40 gün sonra normal adet görülür. Bundan sonraki 3-4 ay adet düzensizliği olabilir. Bu nedenle, rahmin kendini toplaması ve menstrüel döngünün yeniden düzene oturması için, 3-4 ay korunmak, yeni bir gebeliği ertelemek isabetli olur.