Kurşun geçirmez masa üretti, kendisinin üzerinde test etti

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'da bir mobilya firması, kurşun geçirmez ve depreme dayanıklı masa üretti. Masanın kurşun geçirmezlik testini ise firma sahibi kendi üzerinde gerçekleştirdi.

İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya firması kurşun geçirmez ve depreme dayanıklı masa üretti. Mardin'in Derik ilçesinde 5 yıl önce Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün makamında uğradığı saldırıda şehit olduğunu, yine Gürsu Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız'ın makamında saldırıda öldüğünü belirterek masanın silahlı saldırılara karşı kullanabileceğini söyledi. Masanın aynı zamanda depremler sırasında korunmak amacıyla da kullanabileceğini ifade eden Özkan, "Bir deprem gerçeğimiz var. Bu masa aynı zamanda depreme dayanıklı bir masa. Bizim masamız ofis, toplantı masasının yanı sıra evlerde yemek masası olarak da kullanılabilir. Biz tüm aksamlarını çelik sacdan yapıyoruz. Yani kurşun geçirmiyor. Bizim yaptığımız bu masa, şu an 9 milimetrelik tabancalar için geliştirildi. Ama istenilmesi halinde çeliğinde ve ebadında oynama yapabiliyoruz" dedi.

"Bir yiyecek firması, 'Yemediğimiz şeyi üretmiyoruz' diye reklam yapmıştı. Biz de ürettiğimiz şeyi bir deneyelim, karşı tarafa güvenirliğini de kendimiz test ederek verelim. Masamızı İstanbul Mobilya Fuarı'na yetiştirmeye çalışıyoruz. 25- 30 Ocak tarihleri arasında orada olacağız. Masamızın üzerinde mobilya aksamı olacak ve satışımızı orada yapacağız. Piyasada olmayan bir ürün üretmiş olduk. Biz patent başvurularımızı yaptıktan sonra üretime başladık. Müşterinin isteyeceği güvenlik sınırına göre biz bu masayı üretiyoruz. Bu masa ortalama 500 kilonun üzerinde. Üzerindeki mobilyasıyla beraber ağırlığı ortalama 600 kiloya yaklaşıyor."