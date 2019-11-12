Kureyş suresi anlamı ve meali. Kureyş suresi Arapça okunuşuyla Kureyş suresi dinle

12.11.2019 12:21 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:23

Müminler, Kureyş suresini idrak etmek için Kureyş suresi fazileti, Kureyş suresi meali, Kureyş suresi anlamı, ve Kureyş suresi okunuşu gibi konularda araştırma yapmaktadır. Kureyş suresi Arapça okunuşu, Kureyş suresi anlamı, Kureyş suresi okunuşu, Kureyş suresi tefsiri ve Kureyş suresi meali gibi konuları mercek altına aldığımız haberimizde Kureyş suresi ezberlemek için Kureyş suresi dinle seçeneği de bulunuyor. İşte Kureyş suresi hakkında merak ettiğiniz sorular ve cevapları…

KUREYŞ SURESİ NEDİR?

Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. Kureyş, Hz. Peygamberin mensup olduğu kabilenin adıdır.

KUREYŞ SURESİ NASIL NUZÜL OLDU?

Mushaftaki sıralamada yüz altıncı, iniş sırasına göre yirmi dokuzuncu sûredir. Tîn sûresinden sonra, Kåria sûresinden önce Mekke'de inmiştir.

KUREYŞ SURESİ KONUSU?

Sûrede Kureyş'e Câhiliye döneminde verilen ticarî imtiyazlardan, emniyet, istikrar, zenginlik vb. nimetlerden bahsedilmekte, nimetlere şükür ve Allah'a kulluk etmenin önemine dikkat çekilmektedir.

KUREYŞ SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Li'î lâfi Kurayş'in

2- Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf

3- Felya'büdû rabbe hâzelbeyt

4- Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf

KUREYŞ SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Kureyş suresi

KUREYŞ SURESİ MEALİ

1-2. Kureyş'in güvenliğini, onların kış ve yaz yolculuklarında güvenliğini sağlamak için (Allah lutuflarda bulundu).

3.Onlar da kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin rabbine kulluk etsinler.

4. Onlar da kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin rabbine kulluk etsinler

KUREYŞ SURESİ TEFSİRİ

"Güvenliğini sağlamak için" şeklindeki çeviriye göre bu âyet bir önceki sûrenin devamı gibidir ve cümle, "Ebrehe ve ordusunu helâk ettik" şeklinde tamamlanır. Sûrenin sonunu başına bağlamak da mümkündür; bu takdirde mâna şöyle olur: "... sağladığı için Kâbe'nin rabbine kulluk etsinler."

Kureyş, Hz. Peygamber'in mensup olduğu, İslâm'ın tebliğine ilk muhatap olan ve Kur'an'da adı geçen büyük Arap kabilesidir. Nesep bilginlerinin çoğunluğuna göre Kureyş'in atası Nadr b. Kinâne b. Huzeyme b. Müdrike b. İlyâs b. Mudar b. Nizâr b. Maad b. Adnân'dır. Hz. Peygamber Kureyş'in Hâşimoğulları koluna mensuptur. Kabile reisliği genellikle Hâşimoğulları ile Ümeyyeoğulları arasında mücadele konusu olmuştur. Câhiliye döneminde Kureyşliler Allah'ın varlığına inanmakla birlikte putları Allah'a ortak koşuyorlardı, bu sebeple Kur'an onları, "ortak koşanlar" anlamına gelen müşrikûn sıfatıyla nitelemiştir. 610 yılında Hz. Peygamber'e Kur'an inmeye başlayınca Kureyş'in bir kısmı ona iman etmekle birlikte çoğu inanmadığı gibi Hz. Peygamber'e karşı gittikçe sertleşen ve savaşlara kadar varan bir mücadeleye girişmişlerdir. Bu direniş hicretin 8. yılında Mekke'nin fethine kadar sürmüştür. Mekke'nin fethedilmesiyle birlikte İslâmiyet'in karşısındaki Kureyş düşmanlığı da tamamen ortadan kalkmıştır. Bundan sonra İslâm'ın dünyaya yayılması için Kureyşliler'in ön saflarda mücadele verdikleri görülmektedir (ayrıca bk. Casim Avcı, "Kureyş (Benî Kureyş)", DİA, XXVI,

Kuran

Kureyş kabilesi, Araplar'ca kutsal sayılan Kâbe'nin gözetim ve bakımını üstlendikleri için diğer Arap kabileleri onlara büyük saygı gösterirlerdi; özellikle Kâbe'yi yıkmaya gelen fil ordusunun mûcizevî bir felâkete mâruz kalarak Kâbe'yi yıkma teşebbüslerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Kureyşliler'in kabileler nezdindeki saygınlığı iyice arttı. Emîrler ve krallar onlara saygı gösterir, başkaları çöllerde haydutlar tarafından saldırılara uğrarken Kureyşliler güven içerisinde yazın Tâif'in serin yaylalarına, kışın da Yemen'in ılık bölgelerine serbestçe seyahatlerde bulunarak büyük kazançlar elde ederlerdi. Hatta Kureyş'in ticaret kervanları kış aylarında Somali ve Habeşistan'a, yaz aylarında da Suriye, Mısır, Irak ve İran'a kadar giderlerdi. Mekke'nin bulunduğu bölge tarım ve hayvancılığa elverişli olmadığı için halkın ticaretten başka gelir kaynağı yok denecek kadar azdı. Hac mevsiminde kurulan panayırlar ticaretlerinin canlanmasına vesile olduğu gibi buralarda düzenlenen şiir, hitabet vb. yarışmalar da dil, edebiyat ve kültürün gelişmesini sağlıyordu. İşte sûrede Allah'ın onlara lutfettiği bu imkânlar hatırlatılmakta, özellikle Kâbe'ye vurgu yapılarak "Şu evin (Kâbe) rabbine kulluk etsinler" buyurulmaktadır.

Kabile hayatı yaşayan Arap yarımadası devlet otoritesinden yoksun olduğu için burada genel bir güvensizlik bulunduğu halde Mekke Hz. İbrâhim zamanından beri Allah tarafından saygınlığı çiğnenmeyen (harem) bölge olarak insanlığa duyurulmuş, bu sayede Mekke halkı dış saldırılardan korunmuştur. Nitekim bir âyet-i kerîmede, "Görmezler mi ki, çevrelerindeki insanlar durmadan yerinden koparılıp götürülürken biz (Mekke'yi) güvenli, dokunulmaz belde yapmışızdır?" (Ankebût29/67) buyurularak bu nimetler hatırlatılmaktadır. Ayrıca başka bölgelerde üretilen sebze, meyve ve diğer gıda maddeleri Hz. İbrâhim'in duası bereketiyle (İbrâhim 14/37), bir ticaret merkezi haline gelmiş olan Mekke'ye getirilip satılır, böylece bura halkının ihtiyacı karşılanırdı. İşte sûrede Kureyş'in, bütün bu nimetlerin şükrünü yerine getirmek için Allah'a kulluk etmeleri istenmiştir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa:693-694

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