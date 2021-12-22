Küre'de SYDV'nin mütevelli heyeti seçimi yapıldı

KÜRE, KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Küre ilçesinde Kaymakam Mehmet Miraç Topaloğlu, başkanlığında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın mütevelli heyeti üyelerinin seçimi yapıldı.

Küre Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2022 yılı mütevelli heyeti seçimi gerçekleştirildi. Küre Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan seçime Kaymakam Mehmet Miraç Topaloğlu, Belediye Başkanı Salih Turan, İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Çavuş Halis Atcı, İlçe Emniyet Amiri Hasan Hüseyin Kara, İlçe Yazı İşleri Müdür Vekili Güldalı Gürsoy, İlçe Özel İdare Müdürü İsa Kılınç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Okan Gündüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Emre Demirci, İlçe Devlet Hastanesi Müdürü Ahmet Döver, İL Genel Meclisi Üyeleri Üyeleri Reşat Dinler, Mustafa Canbaz, mahalle ve köy muhtarları katıldı. Küre Kaymakamı Mehmet Miraç Topaloğlu, başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda vakfın mütevelli heyetinde üye olarak görev alacak muhtarlar seçildi.

Yapılan seçim neticesinde Vakıf Mütevelli Heyeti Köy Muhtarı Üyeliğine, Küre Çatak köyü Muhtarı Abdulkerim Güler seçildi. - KASTAMONU